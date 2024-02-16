ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/445

Konu : Gaiplik

ADANA MALİYE HAZİNESİ ile ADANA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Adana ili, Sarıçam ilçesi, Balcalı Mah. 202 ada 19 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olan Hasan ile Salih oğlu Hakkı'nın kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18.06.2012 tarih ve 2012/359- 805 E.K. sayılı ilamı ve Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.10.2012 tarih ve 2012/1477- 3235 E.K. sayılı ilamı ile 3561 Sayılı yasa gereği olarak Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğe karar verilmesi ve maliki olduğu yukarıda bilgileri yazan taşınmazın hazine adına tesciline ve kayyımlık hesabında biriken paranın ödenmesine yönelik davası açılmış olup, Hasan ve Salih oğlu Hakkı'yı tanıyan, bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler ve mirasçısı olduğunu iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/445 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde adı geçen Hasan ve Salih oğlu Hakkı hakkında Gaiplik Kararı verileceği ve yapılacak yargılama sonucunda yasal şartların oluştuğu takdirde ilgili taşınmazın hazine adına tesciline ve kayyımlık hesabında biriken paranın ödenmesi kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.GAİP

Hasan ve Salih oğlu Hakkı