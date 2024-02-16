ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/86 Esas

Konu : Hasan oğlu Ali

MALİYE HAZİNESİ ile Kayyım (ADANA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Adana İli Seyhan İlçesi Mıdık Mahallesi 1037 ada 7 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Hasan oğlu Ali'nin kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeniyle Adana 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/100 Esas sayılı dosyasının ilamı ile 3561 sayılı yasa gereği olarak Adana Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü kayyım tayin edilmiş ve gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, Hasan oğlu Ali'yi tanıyan bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/86 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Hasan oğlu Ali hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.