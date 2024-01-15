ADANA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 15 Ocak 2024

T.C. ADANA 26 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40246708-2022/656-Ceza Dava Dosyası

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan sanık Abdullah ve Neslihan oğlu, 25/07/1999 Seyhan doğumlu, Sivas merkez Aydoğan nüfusuna kayıtlı 10******446 TC Kimlik nolu MUSTAFA İRİÇ hakkında yapılan yargılama sonucunda 6136 sayılı yasaya muhalefet suçu yönünden 6136 S.Y. 13/1 maddesi gereğince sonuç olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile cezalandırılmasına karar verilmiş verilen hüküm sanık Mustafa İriç' a tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 04/01/2024