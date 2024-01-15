ADANA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 15 Ocak 2024

T.C. ADANA26 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2023/500-Ceza Dava Dosyası

Basit yaralama suçundan, Mustafa ve Emine'den olma01/01/1995 Feke doğumlu, Adana İli Feke İlçesi Tenkerli nüfusuna kayıtlı 136*****886 TC Kimlik nolu CUMALİ ARIK hakkında yapılan yargılamada sanığın savunmasının Basit Yargılama Usulü'ne göre alınması gerektiği halde kendisine tüm aralamalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından bu ilanın yayınlanması tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sanık tarafından bizzat mahkemeye başvurularak güncel adresinin bildirilmediği takdirde sanığın yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verilebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.