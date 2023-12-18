Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.17442129-2023/546-Ceza Dava Dosyası

Türk Ceza Kanunu 292/1, 53/1, 58 suçundan sanık BEŞİROğlu DİBE'den olma, 01/01/2002 Halep doğumlu, 99404363378 Kimlik nolu DİBO MUHAMMED ALİ'nin ifadesinin Basit Yargılama Usulü'ne göre alınması gerektiği halde kendisine tüm aralamalara rağmen ulaşılamadığı ve sanığa tebliğ yapılamadığı anlaşılmıştır.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince iddianame özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Bu ilanın yayınlanması tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sanık tarafından bizzat mahkemeye başvurularak güncel adresinin bildirilmediği takdirde sanığın yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verilebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.