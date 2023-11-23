ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23 Kasım 2023

ESAS NO: 2004/975 Esas

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar Çetin Özen, Halil Öksüz, Tanju Sözer vd. aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalılar Hatice Duran, Nejla Bunsuz, Hüseyin Gökçe'nin tebligata sarih adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan Gerekçeli Kararın ve Davacı Vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizin 04/05/2023 tarihli Gerekçeli Kararında Davacının Davasının REDDİNE karar verilmiştir.

Davacı Vekili 06/09/2023 tarihli İstinaf başvuru dilekçesinde, Mahkemece davanın reddi gerekçelerinden birisinin davaya konu olay nedeniyle yapılan ceza yargılamasında sanık olan davalıların beraatine karar verilmesi olduğunu, oysa ki, sanık olan davalılar hakkında delil yetersizliği sebebiyle beraat kararı verilmiş olduğunu, bu neviden kararın hukuk mahkemesini bağlayıcı bir niteliği olmadığının aşikar olduğunu, bunun dışında ceza yargılamasında davalıların lehine tespit edilen bir maddi olgu da bulunmadığını, bu haliyle mahkemece yapılan bu tespit ve ret gerekçesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, Mahkemece dosya içerisindeki son bilirkişi heyet raporuna karşı itirazlarını bildirmiş olmasına rağmen mahkemece itirazlarının dikkate alınmadan karar verildiğini,Bahsi geçen iş bu raporun hüküm kurmaya elverişli olmadığını, Bilirkişi heyetince reçetelerin doktorlar tarafından gerçek hastalara yazıldığı, muayenelerinin yapıldığı ve ilaçlarında hastalar tarafından eczaneden alındığı yönünde kabul ile rapor hazırlanmış ise de bu tespitlerin hiçbirinin yerinde olmadığını, davaya dayanak teşkil eden idari soruşturma dosyasında hastaların bir çoğunun hastaneye gitmeden, reçete yazdırmadan ilaçları aldıklarını, daha sonra prosedürü tamamladıklarını, yani ilaç alındıktan sonra doktora reçete yazdırdıklarını bizzat kendilerinin beyan ettiklerini, Soruşturma dosyasından temin edilen tedavi kayıtları ve sevk kayıtlarının birbiriyle uyuşmadığını, ayrıca aynı kamu kurumunda çalışan hastaların, hemen hemen aynı günlerde, benzer hastalıklar nedeni ile hastaneye gitmesi de hayatın olağan akışına uygun olmadığını, Soruşturma dosyasındaki hasta beyanlarına göre, aynı kamu kurumunda çalışıp birbirlerini tanıyan bu kişilerin, aynı gün ve saatte aynı hastaneye gittikleri ve aynı doktora muayene oldukları halde, hastanede birbirlerini görmediklerini beyan ettiklerini,bu hususların da geçerli bir izahı olmadığını, Bu nedenle davanın reddine dair yerel mahkeme kararının kaldırılmasına ve davanın kabulüne, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar Hatice Duran, Nejla Bunsuz, Hüseyin Gökçe'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.