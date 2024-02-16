ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/219 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

Maliye Hazinesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava dilekçesinde Adana İli Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi, 4438 ada 36 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan İBRAHİM OĞLU CEMALETTİN'in Adana 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin (Vesayet Hakimliğinin) 13/06/2012 tarih ve 2010/2175 E - 2012/2504 K sayılı ilamı ile anılan taşınmazın 3561 sayılı kanun ile idare edilen Adana İli Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi, 4438 ada 36 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan İBRAHİM OĞLU CEMALETTİN'in GAİPLİĞİ'ne,

Adana İli Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi, 4438 ada 36 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan İBRAHİM OĞLU CEMALETTİN'in gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; T.M.K.nun 33. Maddesi gereğince gaip olduğu ileri sürülen yukarıda açık kimliği yazılıİBRAHİM OĞLU CEMALETTİN hakkında bilgileri olanların, gaip ya da hayatta ise sağlık durumunun ve adresinin Mahkememize bildirmesi, ALTI AY İÇERİSİNDE Mahkememize müracaat edilmediği veya bilgi verilmediği takdirde adı geçen İBRAHİM OĞLU CEMALETTİN hakkında gaiplik kararı verileceği 2. kez ilan olunur.