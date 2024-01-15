ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 15 Ocak 2024

T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/72 Tereke

NİĞDE ili, MERKEZ ilçesi, ÇARIKLI mah/köy 36 Cilt, 19 Aile sıra no 4 sırada nüfusa kayıtlı 05/09/1952 doğumlu 17/08/2018 tarihinde vefat eden müteveffa RAMAZAN YELGİ'nin terekesine ilişkin alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Adana 7. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarada sorumlu tutulamayacağı ve M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.