ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13.05.2024 - 00:01

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/6 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili Seyhan ilçesi İkibinevler Mah. 7502 Ada 7 Parsel A/Blok 15. Kat 31 Numaralı Bağ. Böl. Mesken nitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Kıymet taktirine konu taşınmazın yer aldığı site Adana ilinin batı bölgesinde Mavi Bulvarın kuzeyinde, Bülent Ecevit Bulvarının güneyinde Öğretmenler Bulvarının doğusunda kalan bölgede yer almaktadır. Kısmen Bülent Ecevit Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarının kesiştiği köşe konumlu olan site Aşiroğlu Plaza olarak anılmakta olup, yakın çevresinde doğusunda Gazi Paşa İlk Okulu, Şehit Halit Yaşar Mine Orta Okulu, otoban bağlantı yolu, yer almakta olup, bölge son yıllarda gelişen ve gözde bölgelerden olup parselin ticari bloğunda alış veriş marketleri, mobilya mağazaları bulunmakta ve diğer ticari faaliyetler yapılmaktadır. Konu 31 numaralı bağ. bölümün yer aldığıana bina 10268,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerine betonarme yapı tarzında ayrık yapı nizamında 6 blok halinde (A,B.C.D,E ve F) şeklinde inşa edilmiştir. Konu bağımsız bölümün bulunduğu A Blok Bodrum+Zemin+16 Normal Kattan oluşmaktadır. Ana yapıda, bodrum katta hidrofor ve sığınak,zemin katta 2 adet mesken, yönetim odası ve kapıcı dairesi, 16 normal katın her birinde 2 şer adet meskenden toplamda 34 adet bağımsızbölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi sıva üzeri akrilik boyalıdır. Giriş kapası 1. sınıf ahşap çerçeveli cam kapıdır. Giriş zeminleri mermer ve duvarları kısmen dekoratif taş, kısmen dekoratif duvar kağıdı kaplıdır. Merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Memrdiven ve ara boşluk sıvalı ve saten boyalıdır. Banada 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina içerisinde kullanılan malzeme ve işçiliğin iyi kalitede olduğu görülmüştür. Konu 31 numaralı bağ. bölüm numaralı taşınmaz projesinde ve mahallinde A Blok 15. Katta yaklaşık 180 m2 brüt, 162 m2 net alanlı 31 nolu meskendir. Taşınmaz projesinde ve mahallinde salon, oturma odası+mutfak, 3 adet oda, banyo, wc, duş, antre, hol, iklimlendirme odası, 2 adet balkon ve yangın kaçış nolunden oluşmaktadır. Taşınmaz kuzey-güney-batı cephelidir. Konu mülk giriş kapısı çeliktir. Dairenin antre ve hol zeminleri seramik, diğer zeminler ise parke döşelidir. Duvarları alçı sıvalı kısmen saten boyalı, kısmen dekoratif duvar kağıdı kaplıdır. Daire içerisinde kısmen asma tavan, kısmen kartonpiyer mevcuttur. Wc ve banyonun zemini ve duvarları seramik döşeli olup, banyoda duşa kabin bulunmaktadır. Mutfak hazır mutfak dolabı olup; granit mermer tezgah bulunmaktadır. Dairenin iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır. Taşınmaz içerisinde kullanılan malzeme ve işçiliğin iyi kalitede olduğu görülmüştür. Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu bina için yapılan incelemelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu sorgulamasında hasarsız olarak kayıt altına alındığı gözlenmiştir.

Adresi : İkibinevler Mah. 76079 Sk. Aşıroğlu Plaza A Blok, No:8 Kat:15, D:31 Seyhan /Adana

Yüzölçümü : 10.268,00 m2 - Mesken : 180 m2 brüt, 162 m2 net alanlı

Arsa Payı : 74/10268

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Seyhan Belediyesi E-İmar sisteminde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut alanı, E:2,00 Taks 0,40 fonksiyonuna sahip olduğu kat mülkiyeti kurulmuş, cins değişikliği yapılmıştır.

Kıymeti : 6.150.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 13:50

--------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.