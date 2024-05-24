ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/2 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, Mihmandar(Doğankent) Mahallesi, 307 Ada, 14 Parsel sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz hisseli olup borçlunun taşınmazdaki 25571/29176 hissesi satılacaktır. Taşınmaz tapu kaydına göre arsa nitelikli olup 291,76-m² yüzölçüme sahiptir.Konu taşınmazın Belediyesinde yapılan incelemede yapıya ait herhangi bir ruhsat, İskan, mimari projesinin bulunmadığı ve kat irtifakının kurulmadığı , bağımsız bölüm niteliği kazanmadığı bilgisi şifahi olarak alınmış ve mahallinde yapılan incelemesinde parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmakta olup, yapılan inceleme sonucunda ve içerisinde de mülk sahibinin tespit edildiği taşınmaz,krokide A harfi ile gösterilen yapı 3/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde bitişik nizamda zemin kat+1 normal kat olmak üzere 2 katlı inşa edilmiş eski müstakil tipi konuttur. Taşınmazın sınırları priket malzeme ile belirlenmiş olup taşınmazın giriş kapısı demir sürgülü kapıdır.
Adresi : Doğankent Cumhuriyet Mah. 5526 Sokak No:10 İç Kapı:1-2 Yüreğir/Adana
Yüzölçümü : 291,76 m2
İmar Durumu: Taşınmazın konumlu olduğu parsel için Yüreğir belediyesinden alınan İmar planıgöre, Konut alanı, Bitişik Nizam 3 katyapılaşma koşullarına haizdir.
Kıymeti : 3.225.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:09
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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:09
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.