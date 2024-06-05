ADIYAMAN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MD.MİLLİ EMLAK MD. İHALE İLANI

Yayınlanma: 05.06.2024 - 00:00

ADIYAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo: 1)

Sıra No İli İlçesi Mahallesi /Köyü Ada Parsel Yüzölçümü (m²) CİNSİ İMAR Toplam Yaklaşık İnşaat Alanı (m2) UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ 1 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1319 1 2588,11 Arsa Sosyal Tesis Alanı 1.460,00 Spor Tesisi-(KDV Dahil) 25.575.550,00 TL

Adıyaman Besni Erdemoğlu 1319 2 3986,81 Cami Cami Alanı 580,00 Taziye Evi (KDV Dahil) 11.943.360,00 TL 3 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1326 1 3502,22 Arsa Resmi Kurum Alanı 1.250,00 Kütüphane (KDV Dahil ) 25.740.000,00 TL 4 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1326 2 5187,15 Arsa Sağlık Tesisi Alanı 2.150,00 Aile Sağlığı Merkezi (KDV Dahil) 44.272.800,00 TL 5 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1342 2 7000,91 İlkokul Alanı İlkokul Alanı 7.150,00 Eğitim Binası 32 Derslik İlkokul (KDV Dahil) 147.232.800,00 TL 6 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1342 3 2900.82 Cami Cami Alanı 760,00 İbadet Alanı (KDV Dahil) 16.628.040,00 TL TOPLAM (M2) 25.166,02 TOPLAM BEDEL 271.392.550,00 TL





İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)



Sıra No İli İlçesi Mahallesi/ Köyü Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Vasfı Tahmin Edilen Bedeli (TL) İmar Durumu 1 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1314 1 989,35 m2 Arsa 1.523.599,00 TL Teknik Altyapı Alanı 2 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1314 3 5263,94 m2 Arsa 8.106.467,60 TL Gelişme Konut Alanı 3 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1315 1 6561,05 m2 Arsa 10.104.017,00 TL Gelişme Konut Alanı 4 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1317 2 9872,70 m2 Arsa 15.203.958,00 TL Gelişme Konut Alanı 5 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1318 1 7784,68 m2 Arsa 11.988.407,20 TL Gelişme Konut Alanı 6 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1321 1 11918,15 m2 Arsa 18.353.951,00 TL Gelişme Konut Alanı 7 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1323 1 14392,85 m2 Arsa 22.164.989,00 TL Gelişme Konut Alanı 8 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1324 1 1034,60 m2 Arsa 1.593.284,00 TL Teknik Altyapı Alanı 9 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1325 1 15559,47 m2 Arsa 23.961.583,80 TL Gelişme Konut Alanı 10 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1327 1 3125,38 m2 Arsa 6.250.760,00 TL Ticaret Alanı 11 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1328 1 8827,64 m2 Arsa 13.594.565,60 TL Gelişme Konut Alanı 12 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1332 1 13083,72 m2 Arsa 20.148.928,80TL Gelişme Konut Alanı 13 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1334 1 14285,70 m2 Arsa 21.999.978,00 TL Gelişme Konut Alanı 14 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1335 1 14521,40 m2 Arsa 22.362.956,00 TL Gelişme Konut Alanı 15 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1336 1 16397,52 m2 Arsa 25.252.180,80 TL Gelişme Konut Alanı 16 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1337 1 10880,02 m2 Arsa 16.755.230,80 TL Gelişme Konut Alanı 17 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1339 1 11728,57 m2 Arsa 18.061.997,80 TL Gelişme Konut Alanı 18 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1340 1 6320,36 m2 Arsa 9.733.354,40 TL Gelişme Konut Alanı 19 Adıyaman Besni Erdemoğlu 1342 4 2218,30 m2 Arsa 4.436.600,00 TL Ticaret Alanı TOPLAM ALAN (M2) 174.765,40 m2 TOPLAM BEDEL 271.596.809,00 TL





1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 04.07.2024 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat:14:00 da Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü -Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2- Tablo 1 de belirtilen taşınmazların üzerinde yüklenici tarafından hazırlanacak ve Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) uygun görülen projesine göre yapımı planlanan 271.392.550,00 TL maliyet bedelli Sosyal Tesis, Taziye Evi, Kütüphane, Aile Sağlığı Merkezi, Eğitim Binası 32 Derslik İlkokul, İbadet Alanı (Çevre tanzimi ve KDV dahil) taşınmazlara karşılık Tablo 2 de belirtilen ve üzerine en az 1000 Adet Afet Konutu yapılması planlanarak yapılması şartıyla 19 (Ondokuz) adet ve toplam 271.596.809,00.-TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 204.259,00 -TL farkın kabul edilerek arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3- Tablo 1 de belirtilen Hazine taşınmazları üzerine Sosyal Tesis, Taziye Evi, Kütüphane, Aile Sağlığı Merkezi, Eğitim Binası 32 Derslik İlkokul, İbadet Alanı yapım işi karşılığında uygulama projesi, idari şartname, genel şartnamesi ve özel teknik şartnameye uygun olarak yapılacak inşaatların idari şartnamedeki esaslar dahilinde tablo 2 de belirtilen Hazine taşınmazları tamamlanma /gerçekleşme/ilerleme oranlarına göre devredilecektir.

4- Yüklenicinin, taşınmazların tesliminden itibaren 120 gün (Yüzyirmi) içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi dikkate alınarak yaptırılacak bina ve tesislere ilişkin avan proje dahil tüm projelerin (mimari, statik, elektrik, makine vs.) yüklenici tarafından hazırlanması ve Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) uygun görülmesi gerekmektedir. Taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Avan projelere göre imar uygulaması/değişikliği ve bu işlemlerin tamamı yüklenici tarafından sonuçlandırılacaktır. Avan projeye göre istekli tarafından hazırlanacak uygulama projesi Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) uygun görüldükten sonra uygulanacaktır.

5- Projenin uygulama süresi taşınmazların teslim tarihinden itibaren 600 (Altıyüz) gündür. 3. Maddede belirtilen 120 günlük süre bu süreye dahildir.

6- Geçici teminat bedeli 40.740.000,00 -TL (KIRKMİLYONYEDİYÜZKIRKBİN TL)’dir.

7- İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

8- İhale dokümanı Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dokümanı bedeli 5.000,00 -TL (BEŞBİN TL) olup ihaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

10- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a- Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge,

b- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c- Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

d- Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz (Limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek.) teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.

e- Geçici teminat bedeli 40.740.000,00.-TL (KIRKMİLYONYEDİYÜZKIRKBİN TL)‘nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Adıyaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’nün veznesine veya Banka Hesabına (TC Ziraat Bankası IBAN TR 66 0001 0001 8400 0010 0051 34 ) yatırılması gerekmektedir.

f- Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Adıyaman Defterdarlığından (Muhasebe Müdürlüğü) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

g- İhale doküman bedeli olan 5.000,00 -TL (BEŞBİN TL)’nin Adıyaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

h- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.

ı- Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az % 10’una tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri (Gayrimenkul sunulması halinde bunlara ilişkin SPK lisansına sahip uzman raporu, iş deneyim belgesini)

i- İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağında belirtildiği, noter onaylı iş ortaklığı beyannamesini,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

İLAN OLUNUR.