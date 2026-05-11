T.C. AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/209

Davacı, BASRİ KARAYEL ile Davalılar, DÖNDÜ KARAYEL Maliye Hazinesi, Dahili Davalılar Orman Genel Müdürlüğü, Kale Köyü Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davası nedeniyle; TMK 713/4. maddesi uyarınca, dava konusu 101 ada 1 parsel sayılı taşınmazın çapı kapsamında bulunmayıp tescil harici paftasında yol olarak bırakılan yere isabet eden bilirkişi raporunda belirtilen Yol/1-C ve Yol/1-A rumuzlu kısımların davacı Basri KARAYEL adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var iseson ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/209 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.