AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 04 Ağustos 2023

Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, niteliği, alanı, ihale saati, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı 6 (altı) adet arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile 16/08/2023 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıda belirtilen sıra ve saatler takip edilerek satılacaktır.

S. NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m²) VASFI İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDELİ - ? GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ? 1- AKÇİN 286 5 511,57- Arsa 14.00 2.500.000,00- 75.000,00- 2- AKÇİN 286 6 511,72- Arsa 14.10 2.750.000,00- 82.500,00- 3- AKÇİN 286 7 511,62- Arsa 14.20 3.100.000,00- 93.000,00- 4- AKÇİN 286 8 511,18- Arsa 14.30 3.100.000,00- 93.000,00- 5- AKÇİN 286 9 522,74- Arsa 14.40 2.750.000,00- 82.500,00- 6- AKÇİN 286 10 517,96- Arsa 14.50 2.500.000,00- 75.000,00-

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 16/08/2023 saat:10.00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Satışa çıkan gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Şartname Bedeli Makbuzu (? 500,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Şartname Bedeli Makbuzu (? 500,00-)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.