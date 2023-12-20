AĞRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AĞRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2023/438 KARAR NO: 2023/2867
Davacının davasının KABULÜ ile,
1-Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi, Demirtepe Köyü, Cilt No: 27, Hane No: 27, BSN 27, Nüfusa kayıtlı 20182260528 T.C.Kimlik nolu Levent BAĞLAN'ın annesinin 20218259380 T.C.Kimlik nolu PERİŞAN BAĞLAN OLMADIĞININ TESPİTİ İLE ANNE ADINA İLİŞKİN NÜFUS KAYDININ İPTALİNE,
2-Davacının biyolojik annesinin Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi, Demirtepe Köyü, Cilt No: 27, Hane No: 27, BSN 28, Nüfusuna kayıtlı 20179260692 T.C.Kimlik nolu ZEYNEP BAĞLAN OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE DAVALININ ANNE KAYDININ BU ŞEKİLDE DÜZELTİLMESİNE,
3-Davalının nüfus kayıtları ile anne Zeynep BAĞLAN'ın nüfus kayıtları arasında KİŞİSEL BAĞ KURULMASINA,
4-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar suretin nüfus kayıtlarına işlenmesi için Ağrı İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,
5-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 4721 sayılı TMK nun 27. Maddesi uyarınca İLANINA,
6-Karar kesinleştiğinde karardan bir suretin Ağrı İl Nüfus Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,