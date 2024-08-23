AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:00

MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Kurumumuza ait Taş Kırma, Eleme Tesisi ve Ekipmanlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulüne göre satışı yapılacaktır.

MADDE 2 – İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAATİ

Ağrı İli Hamur İlçesi Ceylanlı Köyü mevkiinde bulunan 233 nolu parselde konumlu Taş Kırma, Eleme Tesisi ve Ekipmanlarının satış ihalesi 05.09.2024 tarih Perşembe günü Ağrı Belediye Başkanlığı Fırat mahallesi Atalay Caddesi No:7 adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat:14:30‘da yapılacaktır.

MADDE 3 – ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

Taş Kırma, Eleme Tesisi ve Ekipmanlarının satışının şartnamesi 1.000- TL(BinTürkLirası) karşılığında Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

MADDE 4 – SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞ KIRMA, ELEME VE EKİPMANLARI NIN İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

SIRA NO İLİ MEVKİSİ CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ 1 Ağrı Hamur İlçesi Ceylanlı Köyü mevkiinde bulunan 233 nolu parselde konumlu Taş Kırma, Eleme ve Ekipmanları 13.684.000,00 TL (K.D.V. Hariç ) 492.624,00 TL 05.09.2024 14:30





4.1- İstekliler Taş Kırma, Eleme Tesisi ve Ekipmanları muhammen bedelinin (% 3)’ü nispetinde geçici teminat vereceklerdir.

4.2- Satışı yapılan Taş Kırma, Eleme Tesisi ve Ekipmanlarının ihale sonu onay belgesi alındıktan sonra kesin ihale tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde satış bedelinin tamamını peşin olarak Belediye veznesine veya Belediye banka hesabına yatırılacaktır.

4.3- Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler ihale komisyonu Belediye Encümeni tarafından, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

MADDE 5 - İHALEYE KATILMA ŞARTI VE İSTENEN BELGELER

5.1- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. Açık Artırma safhasında yapılacak olan artış miktarları 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası)’den az olamaz.

5.2- İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

3.3- İhaleye iştirak etmek isteyenler evrak ve belgelerini tam ve eksiksiz olarak kapalı zarf içinde (zarf imzalı olacak) teslim etmek zorundadırlar. Evrak ve belgeleri eksik olanların teklifleri dikkate alınmaz.

5.4- Taş Kırma, Eleme Tesisi ve Ekipmanları muhammen satış bedelinin altındaki teklifler dikkate alınmaz.

5.5 Belediyemize herhangi bir borcu bulunan şahıslar borçlarının tamamını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.

5.6 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olmamak.

5.7- İstenen belgeler

a- Başvuru dilekçesi.

b- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

c- Yerleşim yeri belgesi (2024 tarihli).

d- İhale Şartnamesi 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığında Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

e- İhale ile ilgili geçici teminat mektubu veya geçici teminat ödenmesine ilişkin makbuz.

f- Belediyeden borcu olmadığına dair borç takip belgesi (2024 tarihli).

g- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

h- İhale Şartnamesindeki satış şartlarını aynen kabulü anlamına gelmek üzere (okudum ibaresi bulunan) İhale Şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı imza edilip teklif zarfı içine konulacaktır.

ı- Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile İmza beyannamesi

j- Tüzel kişiler için

Teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile İmza beyannamesi.

k- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a-b) maddelerindeki temin edecekleri belgeler, Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

5.8- İhale Şartnamesi 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler en geç 05/09/2024 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Taş Kırma, Eleme Tesisi ve Ekipmanlarının şartnamelerini alabilirler.

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR (20/08/2024)