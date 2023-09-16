AĞRI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 16 Eylül 2023

AĞRI ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR



Sıra No İL/ İLÇE MAHALLE/KÖY PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN TARİHİ SAATİ 1 Ağrı / Doğubayazıt Karaburun Köyü I52D25A 148 8 4.364,11 Tam Ham Toprak İmarsız 219.000,00 65.700,00 29.09.2023 10:00 2 Ağrı / Doğubayazıt Topçatan Köyü I52D18C 269 5.043,60 Tam Ham Toprak İmarsız 925.000,00 277.500,00 29.09.2023 10:15 3 Ağrı / Doğubayazıt Karaburun Köyü I52D18C 193 1 29.490,22 Tam Ham Toprak İmarsız 5.100.000,00 510.000,00 29.09.2023 10:30

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminat bedeli belirtilen, taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatlerde, Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerin, Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5- Hazineye ait satışı yapılan taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacak olup taksitle ödenmesi durumunda indirimden faydalanmaksızın en az 1/4' ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.