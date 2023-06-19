AKÇAABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

Yayınlanma: 19 Haziran 2023

ESAS NO: 2018/358 Esas

KARAR NO: 2023/416

Davacı AYŞE ACHERRAJ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

AÇILAN DAVANIN KABULÜ İLE,

1- Trabzon ili, Çarşıbaşı İlçesi Yavuz Mahallesi/Köyü Cilt: No: 26 Hane: 150 BSN: 1' de nüfusa kayıtlı 21563559286 T.C. kimlik numaralı, Asım ve Fatma kızı, Vakfıkebir 01/04/1964 doğumlu AYŞE ACHERRAJ ile Fas Krallığı uyruklu 05/03/1964 doğumlu KHALİD ACHERRAJ'ın boşanmalarına ilişkin Almanya Karlsruhe Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin 09/07/2013 tarih 20 UF 28/13 esas sayılı kararının TANINMASINA VE TENFİZİNE,

2- Karar kesinleştiğinde ilgilikararınınAlmanya KarlsruheEyalet Yüksek Mahkemesi'nin 09/07/2013 tarih 20 UF 28/13 esas sayılı kararının hüküm özetinin YAZILMASINA,

Dair, gerekçeli kararın tebliğindenitibaren iki hafta içerisinde İstinaf yargı yoluaçık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğundaverilen kararaçıkça okunup usulen anlatıldı.

17/05/2023 tarihli hüküm tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/06/2023