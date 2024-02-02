Yayınlanma: 02.02.2024 - 00:01

T.C. AKÇAKOCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/664

DURUSMA GÜNÜ: 16/04/2024

Duruşma Saati : 10:00

Davacılar Enver Ak, Engin Ak, Cengiz Ak, Uğur Akalın, Hayrettin Sandalcı, Nebiha Ak, Hayati Sandalcı, Gülten Kurt tarafından Ali Osman oğlu Hüseyin Yıldırım, Ali Osman kızı Hatice mirasçıları ve Ali Osman oğlu Mehmet Mirasçıları Nurhayat Akkaş, Sabiha Yıldırım, Yalçın Yıldırım, Yavuz Yıldırım, Şerife Özer ve Deniz Şirin aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasından dolayı dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiş olup;

Dava konusu "Düzce ili Akçakoca ilçesi Kapkirli Mahallesi 196 Ada 10 Parsel" sayılı taşınmaz ile ilgili olarak, davaya itirazları olanların ilandan itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları, aksi halde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun MK. 713. Maddesi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.