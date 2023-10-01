AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıishak mahallesinde bulunan 22 adet arsa vasıflı taşınmaz 20.09.2023 tarih ve 1155 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 45.nci maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü, ihale suretiyle satılacaktır.
İhale suretiyle satılacak olan İşyerinin ada, parsel numarası, metrekaresi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale saati aşağıda liste halinde belirtilmiştir.
1- İhale 18.EKİM.2023 ÇARŞAMBA günü saat: 14:00’da Belediye Meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere katılabilmek için ihale gününden 1 gün önceki 17.EKİM.2023 SALI günü mesai saati sonuna kadar %3 geçici teminatın Belediye veznesine nakit olarak yatırılması gerekmektedir.
3- Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir
4- Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00TL olarak temin edilebilir.
5- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İLAN OLUNUR.
İHALE LİSTESİ
SIRA NO
MAHALLE
CİNSİ
ADA
PARSEL
M2
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat
İhale Saati
1
HACIİSHAK
ARSA
2580
11
240,78
1.445.000,00
43.350,00
14:00
2
HACIİSHAK
ARSA
2580
12
240,76
1.445.000,00
43.350,00
14:02
3
HACIİSHAK
ARSA
2580
13
240,69
1.445.000,00
43.350,00
14:04
4
HACIİSHAK
ARSA
2580
14
256,67
1.541.000,00
46.230,00
14:06
5
HACIİSHAK
ARSA
2587
5
401,54
2.410.000,00
72.300,00
14:08
6
HACIİSHAK
ARSA
2587
6
402,07
2.413.000,00
72.390,00
14:10
7
HACIİSHAK
ARSA
2587
7
402,59
2.416.000,00
72.480,00
14:12
8
HACIİSHAK
ARSA
2587
8
403,11
2.419.000,00
72.570,00
14:14
9
HACIİSHAK
ARSA
2587
9
403,63
2.422.000,00
72.660,00
14:16
10
HACIİSHAK
ARSA
2587
10
404,15
2.425.000,00
72.750,00
14:18
11
HACIİSHAK
ARSA
2587
12
782,59
4.696.000,00
140.880,00
14:22
12
HACIİSHAK
ARSA
2587
13
401,28
2.408.000,00
72.240,00
14:24
13
HACIİSHAK
ARSA
2587
14
401,28
2.408.000,00
72.240,00
14:26
14
HACIİSHAK
ARSA
2587
15
401,28
2.408.000,00
72.240,00
14:28
15
HACIİSHAK
ARSA
2587
16
401,28
2.408.000,00
72.240,00
14:30
16
HACIİSHAK
ARSA
2591
3
464,16
2.785.000,00
83.550,00
14:32
17
HACIİSHAK
ARSA
2591
5
499,41
2.997.000,00
89.910,00
14:34
18
HACIİSHAK
ARSA
2591
6
432,53
2.596.000,00
77.880,00
14:36
19
HACIİSHAK
ARSA
2591
11
433,14
2.599.000,00
77.970,00
14:38
20
HACIİSHAK
ARSA
2591
12
500,00
3.000.000,00
90.000,00
14:40
21
HACIİSHAK
ARSA
2591
13
500,00
3.000.000,00
90.000,00
14:42
22
HACIİSHAK
ARSA
2591
14
464,48
2.787.000,00
83.610,00
14:44