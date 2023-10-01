AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 01 Ekim 2023

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıishak mahallesinde bulunan 22 adet arsa vasıflı taşınmaz 20.09.2023 tarih ve 1155 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 45.nci maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü, ihale suretiyle satılacaktır. 

İhale suretiyle satılacak olan İşyerinin ada, parsel numarası, metrekaresi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale saati aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

1- İhale 18.EKİM.2023 ÇARŞAMBA günü saat: 14:00’da Belediye Meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere katılabilmek için ihale gününden 1 gün önceki 17.EKİM.2023 SALI günü mesai saati sonuna kadar %3 geçici teminatın Belediye veznesine nakit olarak yatırılması gerekmektedir.

3- Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir

4- Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00TL olarak temin edilebilir.    

5- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İLAN OLUNUR.

İHALE LİSTESİ

SIRA NO

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Saati

1

HACIİSHAK

ARSA

2580

11

240,78

1.445.000,00

43.350,00

14:00

2

HACIİSHAK

ARSA

2580

12

240,76

1.445.000,00

43.350,00

14:02

3

HACIİSHAK

ARSA

2580

13

240,69

1.445.000,00

43.350,00

14:04

4

HACIİSHAK

ARSA

2580

14

256,67

1.541.000,00

46.230,00

14:06

5

HACIİSHAK

ARSA

2587

5

401,54

2.410.000,00

72.300,00

14:08

6

HACIİSHAK

ARSA

2587

6

402,07

2.413.000,00

72.390,00

14:10

7

HACIİSHAK

ARSA

2587

7

402,59

2.416.000,00

72.480,00

14:12

8

HACIİSHAK

ARSA

2587

8

403,11

2.419.000,00

72.570,00

14:14

9

HACIİSHAK

ARSA

2587

9

403,63

2.422.000,00

72.660,00

14:16

10

HACIİSHAK

ARSA

2587

10

404,15

2.425.000,00

72.750,00

14:18

11

HACIİSHAK

ARSA

2587

12

782,59

4.696.000,00

140.880,00

14:22

12

HACIİSHAK

ARSA

2587

13

401,28

2.408.000,00

72.240,00

14:24

13

HACIİSHAK

ARSA

2587

14

401,28

2.408.000,00

72.240,00

14:26

14

HACIİSHAK

ARSA

2587

15

401,28

2.408.000,00

72.240,00

14:28

15

HACIİSHAK

ARSA

2587

16

401,28

2.408.000,00

72.240,00

14:30

16

HACIİSHAK

ARSA

2591

3

464,16

2.785.000,00

83.550,00

14:32

17

HACIİSHAK

ARSA

2591

5

499,41

2.997.000,00

89.910,00

14:34

18

HACIİSHAK

ARSA

2591

6

432,53

2.596.000,00

77.880,00

14:36

19

HACIİSHAK

ARSA

2591

11

433,14

2.599.000,00

77.970,00

14:38

20

HACIİSHAK

ARSA

2591

12

500,00

3.000.000,00

90.000,00

14:40

21

HACIİSHAK

ARSA

2591

13

500,00

3.000.000,00

90.000,00

14:42

22

HACIİSHAK

ARSA

2591

14

464,48

2.787.000,00

83.610,00

14:44

#ilangovtr Basın No: ILN01898434