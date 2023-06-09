AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 09 Haziran 2023

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Tacin ve Taşpazar mahallelerinde bulunan arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm Hisse Blok B. Bölüm Brüt Alan Katı Muhammen Bedeli Teminatı









Adı No ve Niteliği







Bahçesaray 7744 2

Tam

6 nolu Bağ.Bl. Dubleks İşyeri 440,90

10.000.000,00 300.000,00 Bahçesaray 7744 2

Tam

7 nolu Bağ.Bl. Dubleks İşyeri 412,55

10.000.000,00 300.000,00 Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam B 6 nolu Bağ.Bl. Dubleks Magaza 275,00

8.500.000,00 255.000,00 Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam B 7 nolu Bağ.Bl. Dubleks Magaza 206,50

6.500.000,00 195.000,00 Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam B 8 nolu Bağ.Bl. Dubleks Magaza 206,50

6.500.000,00 195.000,00 Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam B 9 nolu Bağ.Bl. Dubleks Magaza 219,00

7.000.000,00 210.000,00 Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam C 1 nolu Bağ.Bl. Bodrum, Zemin kat ve 3 katlı Magaza 1397,00

80.000.000,00 2.400.000,00 Aratol Bahçeli 474 1 8044,69 Tam

Arsa (Bakım ve Akaryakıt istasyonu) 8044,69 2 115.000.000,00 3.450.000,00 Bahçesaray 146 1 4701,10 Tam

Arsa 4701,10 8 15.000.000,00 450.000,00 Bahçesaray 164 1 5927,95 Tam

Arsa 5927,95 2 10.000.000,00 300.000,00 Ereğlikapı 5605 2 2505,00 Tam

Arsa 2505,00 3 10.000.000,00 300.000,00 Ereğlikapı 5465 5 12383,92 hisseli

Arsa 12383,92 5 109.000.000,00 3.270.000,00 Hasas 6920 20 2186,20 Tam

Arsa 2186,20 3 7.652.000,00 229.560,00 Hasas 6920 24 2565,06 Tam

Arsa 2565,06 3 8.978.000,00 269.340,00 Paşacık 5364 1 1979,00 Tam

Arsa 1979,00 6 12.863.000,00 385.890,00 Paşacık 5390 2 3373,00 Tam

Arsa 3373,00 4 18.551.000,00 556.530,00 Paşacık 5393 4 3090,00 Tam

Arsa 3090,00 4 16.995.000,00 509.850,00 Tacin 7367 2 1499,99 Tam

Arsa 1499,99 8 22.500.000,00 675.000,00 Tacin 7367 3 1592,13 Tam

Arsa 1592,13 8 23.882.000,00 716.460,00 Tacin 4547 2 1054,00 Tam

Arsa 1054,00 8 15.810.000,00 474.300,00 Taşpazar 7146 3 2636,96 Tam

Arsa 2636,96 5 34.280.000,00 1.028.400,00 Taşpazar 8198 3 2060,26 Tam

Arsa 2060,26 3 20.394.000,00 611.820,00 Taşpazar 5226 7 6106,00 Tam

Arsa 6106,00 6 36.636.000,00 1.099.080,00 Zafer 4932 2 2916,00 Tam

Arsa 2916,00 5 18.954.000,00 568.620,00

İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi temin edilebilecektir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36–37- 40–43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 12-07-2023 SAAT 12.00 Salı

d) İhale tarihi ve saati: 12-07-2023 Saat:14.00 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Teklif mektubunu,

d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 12-07-2023 Salı günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

İlan Olunur.