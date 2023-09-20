AKSARAY ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yayınlanma: 20 Eylül 2023

AKSARAY ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) 1 ila 7. Sırada bulunan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. S. No Taşınmaz No İlçesi Mah/Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Yüzölçümü (m²) Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedel (?) Geçici Teminat Bedeli (?) İhale Tarihi İhale Saati 1 68010100987 Merkez Nakkaş 4734 10 856,00 856,00 Arsa Boş A-4 Konut Alanı 2.800.000,00 280.000,00 04.10.2023 09:00 2 68010115165 Merkez Paşacık 5352 5 1.294,00 644,00 Arsa Boş A-4 Konut Alanı 2.576.000,00 257.600,00 04.10.2023 09:15 3 68010101409 Merkez Paşacık 4019 2 471,00 471,00 Arsa Boş A-4 Konut Alanı 2.355.000,00 235.500,00 04.10.2023 09:30 4 68010121623 Merkez Laleli 6787 1 4.526,75 4.492,63 Arsa Boş T1 8.090.000,00 809.000,00 04.10.2023 10:00 5 68010121626 Merkez Laleli 6787 4 2.917,79 1.701,75 Arsa Tarımsal işgalli T1 3.065.000,00 306.500,00 04.10.2023 10:15 6 68010127977 Merkez Yuva Köyü 329 1 9.052,22 9.052,22 Arsa Boş A-3 Konut Alanı 6.790.000,00 679.000,00 05.10.2023 09:30 7 68010103711 Merkez Altınkaya-Birlik 259 1 443.863.83 443.863.83 Ham Toprak Boş İmarsız 4.440.000,00 444.000,00 06.10.2023 14:40 8. Sırada bulunan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. S. No

İlçesi Mah/Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Yüzölçümü (m²) Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedel (?) Geçici Teminat Bedeli (?) İhale Tarihi İhale Saati 8 68010125775 Merkez Kırımlı Mah. 462 6 10.068,03 10.068,03 Arsa Boş Sanayi Alanı 15.103.000,00 1.510.300,00 06.10.2023 15:00

Aksaray İli,Merkez İlçe ve Sultanhanı İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan satışı yapılacak olanlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile, 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile, karşılarında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğünce Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binasında (1. Kat İhale Salonu) oluşturulacak Komisyon huzurunda; ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Aksaray Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesinin (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4- Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif A191 bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.

b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf ihaleye iştirak etmek isteyenlerin vermesi gereken belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

d) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

e) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

f) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

g) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

3- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

4- Satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitli ödenmesi halinde 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

5- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

6- İhale sonucunda ihale kendisinde kalmayan katılımcıların ihale için yatırmış oldukları geçici teminat bedellerinin iadeleri, İdaremizde oluşacak yoğunluk dikkate alınarak, ilgiliye ait IBAN numarası yazılmış dilekçe ile müracaat edilmesi durumunda tüm ihale sürecinin tamamlanmasının ardından hesap numaralarına iade edilecektir.

7- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

8- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."

Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Adres: İstiklal Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No: 126 MERKEZ/AKSARAY Tel: 0 (382) 217 51 00

İLAN OLUNUR.