Yayınlanma: 01.03.2024 - 00:01

T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

2024/202 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayhan Şenyiğit, Sezer Şenyiğit, Yılmaz Şenyiğit, Adem Şenyiğit, Şerife Özel, Adem Şenyiğit, Lutfi Şenyiğit aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi/Köyü, 129 ada 96 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan537.89 m²’lik kısmı,

2024/204 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayhan Şenyiğit, Sezer Şenyiğit, Yılmaz Şenyiğit, Adem Şenyiğit, Şerife Özel, Adem Şenyiğit, Lutfi Şenyiğit aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi/Köyü, 129 ada 86 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan719.60 m²’lik kısmı,

2024/206 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Fadime Şimşek, Süleyman Şimşek, Ünzile Çakmak ve Metin Şimşek aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi/Köyü, 129 ada 100 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan454.71 m²’lik kısmı,

2024/208 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mustafa Doğan aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 190 ada 24 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan258.46 m²’lik kısmı,

2024/210 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Fatime Dinç, Bekir Koç, Abdülkadir Koç, Ahmet Koç aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 183 ada 36 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan199.47 m²’lik kısmı,

2024/212 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Halis Türkyılmaz aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 175 ada 6 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan595.33 m²’lik kısmı,

2024/214 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Meryem Kısa aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 190 ada 2 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan42.63 m²’lik kısmı,

2024/216 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Fazıl Küçük aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 179 ada 27 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan11.04 m²’lik kısmı,

2024/218 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Himmet Erbay aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 190 ada 26 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan374.05 m²’lik kısmı,

2024/220 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hüseyin Tek aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 179 ada 21 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan638.18 m²’lik kısmı,

2024/222 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hayriye Bayrak aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 177 ada 6 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan71.06 m²’lik kısmı,

2024/224 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Fatime Akburak, Hatice Yıldırımaleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 190 ada 38 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan455.90 m²’lik kısmı,

2024/226 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Remziye Ortanca mirasçıları aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 183 ada 30 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan121.33 m²’lik kısmı,

2024/228 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Abdil Tek aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi/Köyü, 117 ada 15 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan21.37 m²’lik kısmı,

2024/230 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mustafa Doğan aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir ilçesi Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi/Köyü, 183 ada 32 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan127.56 m²’lik kısmı,

2024/232 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ahmet Akburak aleyhinde dava konusu Konyaİli, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi/Köyü, 117 ada 3 parsel sayılı taşınmazın "(Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH)'' güzergahında bulunan210.37 m²’lik kısmı,

2023/234 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Fatma Süngü mirasçıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Adsız Mahallesi 125 ada 7 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 754.17 m²’lik kısmı,

2023/236 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ahmet Gülsün, Osman Gülsün aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Doğrugöz SeyrantepeMahallesi 173 ada 1 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 528.19 m²’lik kısmı,

2023/238 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ümit Çakır aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Adsız Mahallesi 117 ada 21 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 238.50 m²’lik kısmı,

2023/240 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Mehmet Çavdar, İsmail Çavdar, Mustafa Çavdar, Saliha Oruç ve Kadriye Erdoğan aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Adsız Mahallesi 113 ada 16 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 570,06 m²’lik kısmı,

2023/242 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Feray Şahin aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Adsız Mahallesi 113 ada 14 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 502.47 m²’lik kısmı,

2023/244 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Fikriye Aydoğdu ve Şerife Toka aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi SöğütlüMahallesi 0 ada 1051 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 399.36 m²’lik kısmı,

2023/246 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Yasin Kaya aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi SöğütlüMahallesi 0 ada 1439 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunantaşınmazın 8.52 m²'lik kısmında mülkiyet, 1.067.13 m²’lik kısmında irtifak,

2023/248 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ramazan Pişken aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi SöğütlüMahallesi 0 ada 1057 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunantaşınmazın 6.41 m²'lik kısmında mülkiyet, 178.78 m²’lik kısmında irtifak,

2023/250 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Necati Köse mirasçıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi SöğütlüMahallesi 0 ada 1046 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 40.42 m²’lik kısmı,

2023/252 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Sümeyra Ertürk aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi SöğütlüMahallesi 0 ada 802 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 193.75 m²’lik kısmı,

2023/254 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hayriye Aydoğdu aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi SöğütlüMahallesi 0 ada 1417 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 426.58 m²’lik kısmı,

2023/256 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Fatma Parpar, Emine Parpar, Kadir Parpar, Keziban Türkyılmaz, Adile Över, Hediye Ulu, İbrahim Çınar, Hacer Gündüz, Kadir Parpar, Abdullah Kocatürk, Sabri Kocatürk veElveda Kocatürk mirasçıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi KarabulutMahallesi 0 ada 3067 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 1,117.02 m²’lik kısmı,

2023/258 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Cumali İvgen aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 3168 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 41.23 m²’lik kısmı,

2023/260 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Eyup Başeğmez aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi SöğütlüMahallesi 0 ada 1075 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 673.13 m²’lik kısmı,

2023/262 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mustafa Gök aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 3028 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 323.47 m²’lik kısmı,

2023/264 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Eyup Başeğmez aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Söğütlü Mahallesi 0 ada 195 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 299.41 m²’lik kısmı,

2023/266 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ramazan Pişken aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Söğütlü Mahallesi 0 ada 1461 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 365.35 m²’lik kısmı,

2023/268 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Fahrettin Turgut aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Söğütlü Mahallesi 0 ada 1467 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 410.27 m²’lik kısmı,

2023/270 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mustafa Kızmazmirasçıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 425 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 1,540.40 m²’lik kısmı,

2023/272 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Dudu Kandemir aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 408 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 325.33 m²’lik kısmı,

2023/274 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ayşe Şimşek mirasçıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 407 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 324.69 m²’lik kısmı,

2023/276 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mehmet Külah, Mahmut Yıldız, Dudu Demiray, Habibe Doğan aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 397 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 1,125.08 m²’lik kısmı,

2023/278 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Havva Gülsün aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi AdsızMahallesi 113 ada 20 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 212.30 m²’lik kısmı,

2023/280 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayşedudu Kızmaz, Zeynep Ertuğrul, Fatma Demirel, Murat Kızmaz aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 3098 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 820.44 m²’lik kısmı,

2023/282 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Havva Gülsün ve Tuğba Gülsünaleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi AdsızMahallesi 113 ada 26 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 549.96 m²’lik kısmı,

2023/284 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mustafa Parpar aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 459 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 107.59 m²’lik kısmı,

2023/286 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Emine Akyıldız, Hasan Hüseyin Akyıldız, Osman Akyıldız, Recep Akyıldız, Fatime Selen, Şerife Akyıldız aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi AdsızMahallesi 113 ada 31 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 631.15 m²’lik kısmı,

2023/288 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Reşide Bayram, Gülderen Çavdar, Osman Köse ve Necati Köse mirascıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 391 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 1,259.91 m²’lik kısmı,

2023/290 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Fatma Güleç, Hacer Kılıç mirascıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 933 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 367.90 m²’lik kısmı,

2023/292 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ali Üçer mirasçıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 931 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 254.72 m²’lik kısmı,

2023/294 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Tahir Yetik mirasçıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 394 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 2,031.72 m²’lik kısmı,

2023/296 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Seyid Ahmet Efe, Feray Şahin, İsmet Aslan ve İbrahim Aslan aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi AdsızMahallesi 112 ada 1 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 182.16 m²’lik kısmı,

2023/298 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Fadimana Ciblak aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi OrtaköyMahallesi 193 ada 269 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 510.33 m²’lik kısmı,

2023/300 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hüsniye Karakoyun aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 918 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 644.05 m²’lik kısmı,

2023/302 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Yahya Doğan aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 914 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 312.54 m²’lik kısmı,

2023/304 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Yahya Doğan aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 913 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 202.75 m²’lik kısmı,

2023/306 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı İrfan Kocatürk aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 925 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 504.29 m²’lik kısmı,

2023/308 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Fatma Karakoyun, Şükrü Karakoyun, Mustafa Karakoyun, Ahmet Karakoyun ve Ahmet Karakoyun aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Karabulut Mahallesi 0 ada 921 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 646.41 m²’lik kısmı,

2023/310 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Mustafa Yaman mirascıları, Mehmet Külah, Ayşe Yaman aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi OrtaköyMahallesi 193 ada 280 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 846.66 m²’lik kısmı,

2023/312 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Dursiye Öztürk ve Sefer Timur aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi 193 ada 118 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 561.12 m²’lik kısmı,

2023/314 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Abdilkadir Çelek, Melihat Ece ve Ramazan Çelek aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi 193 ada 331 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 146.28 m²’lik kısmı,

2023/316 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Müzeyyen Görgülü, Yusuf Çelik, Bekir Çelik, Seher Aydoğdu, Fatma Karayiğen, Müzehher Kavak, Safiye Çelik, Ebubekir Çelik, Ayşedudu Kızmaz aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi 193 ada 136 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 480.74 m²’lik kısmı,

2023/318 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mahmut Topal aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi 193 ada 353 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 286.21 m²’lik kısmı,

2023/320 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hasan Kuzucu aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi 193 ada 152 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 421.90 m²’lik kısmı,

2023/322 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Fatma Çetin mirasçıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi 247 ada 7 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 496.99 m²’lik kısmı,

2023/324 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hikmet Kandemir mirasçıları aleyhinde dava konusu Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi 247 ada 4 parsel sayılı taşınmazın "Doğrugöz DM-Makasçı DM ENH'' güzergahında bulunan 397.21 m²’lik kısmının,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup,2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.