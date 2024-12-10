AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/879 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Konya İli Akşehir İlçesi

MEVKİİ: Gölçayır Mahallesi Demirağaç

ADA NO: 101

PARSEL NO: 21

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 105,94 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ayten Türkaslan, Serdar Yeşil, Fatma Yakar

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: 12/12/2023 tarih 32397 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Resmi Gazetede Yayınlanan 2942 Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/879 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.