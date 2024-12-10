AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/879 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Konya İli Akşehir İlçesi
MEVKİİ: Gölçayır Mahallesi Demirağaç
ADA NO: 101
PARSEL NO: 21
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 105,94 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Ayten Türkaslan, Serdar Yeşil, Fatma Yakar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: 12/12/2023 tarih 32397 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Resmi Gazetede Yayınlanan 2942 Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/879 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.