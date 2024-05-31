Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:01

T.C. AKŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/260 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili Av. Şecaattin Serkan Küçükdağ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi istemi davası nedeniyle; Ömer ve Hanife'den olma 01/07/1898 doğumlu 43594642096 T.C. Kimlik numaralı Hamit Araç'ın 23/10/1962 tarihinde vefat ettiği bugüne kadar yapılan araştırmalarda kanuni mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla; TMK madde 594 "Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır"43594642096 T.C. Kimlik numaralı Hamit Araç'ın kanuni mirasçıları olduğunu iddia eden şahısların İKİNCİ İLANIN yayınladığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma haklarının saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği TMK'nun 594.maddesi uyarınca ilan olunur.