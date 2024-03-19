AKSU BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 19.03.2024 - 00:00

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Aksu İlçesi, Altıntaş Mahallesinde bulunan ve aşağıdaki listede özellikleri belirtilen parselde 2886 Sayılı Kanunun 35.maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.

AKSU İLÇESİ ALTINTAŞ MAHALLESİ KAT KARŞILIĞI İHALESİ KAPSAMINDAKİ PARSEL Sıra No İlçe Ada /Parsel Arsa Alanı m2 Emsal Emsal İnşaat Alanı m2 KULLANIM ŞEKLİ TAHMİNİ YAPIM YAKLAŞIK MALİYET 1 Aksu 15498/04 1900 0,80 1.520 m2 Konut 32.364.000,00-TL





1- Bu işin tahmini keşif bedeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri hesabına göre 32.364.000,00-TL (( Otuz İki Milyon Üç Yüz Altmış Dört Bin Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır.

2- İhale 27/03/2024 Çarşamba günü, saat 11.00’de Çalkaya Mah. 28110. Sok. No:6 Aksu /Antalya adresindeki Aksu Belediyesi Ana Hizmet binası içerisindeki Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Belediye Ana Hizmet Binası Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ofisinden 27/03/2024 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar görülebilir.

4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.

5- İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a- Kanuni ikametgahı olması, tebligat için adres göstermesi

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2024 yılı vizeli)

c- Noter tasdikli imza sirküleri

d- İhaleye vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ve imza vermeye yetkili olduğuna dair belge.

e- İstekliler, son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %10’u kadar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B- Üst Yapı Bina İşleri II. veya III. Grup işlere ait iş bitirme belgesi sunacaklardır.

f- Vergi / SGK borcu bulunmadığına veya yapılandırıldığına dair ihale ilanının yayımlandığı tarihten sonra alınmış, belge

g- İhalelerden yasaklı olmadığına dair durum formu

h- Aksu Belediye Başkanlığı adına alınmış işin tahmini yapım yaklaşık maliyetinin %3’ü oranında 970.920,00-TL (Dokuz Yüz yetmiş bin dokuz yüz yirmi Türk lirası) geçici teminat mektubu. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde Aksu Belediyesi veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair belge

ı. Yer Görme Belgesi

i. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

j. Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde İş Ortaklığı Beyannamesi verilecektir.

k. İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre en geç ihale günü saat 11.00’ e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile birbiriyle tutarlı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak düzeltme, karalama yapılmamış olacaktır.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartname hükümleri ve mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

8- Bu işin şartnamesi 5.000,00-TL (Beş Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, 27/03/2024 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

9- 15498/4 parsel numaralı arsa niteliğinde 1.900,00 m2 yüzölçümlü parsel için Aksu Belediyesi ve diğer hissedar Nihat CANPOLAT ile yapılan önprotokol kapsamında %51 ‘i hissesi oranında Aksu Belediyesi ve Nihat CANPOLAT kişisinin , Müteahhitin payı ise %49 olacaktır.

10- İhaleye sunulacak tekliflerde , Belediyeye ve Nihat CANPOLAT kişisine kalacak kalacak bağımsız bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler karşılığı , idareye ödenecek bedel olarak 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) dan başlayacak olup , ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

İDARENİN ADI: AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM: EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES: Çalkaya Mah. 28110 Sok. No: 6 Aksu /Antalya

TELEFON: 0 242 426 22 33

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