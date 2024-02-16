ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/40 Esas Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen DAHİL ÇEKEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/02/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 11962980804
ADI SOYADI : DAHİL ÇEKEN
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : HAMİDE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1933
DOĞUM YERİ : KARAHIDIRLAR
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın No: ILN01984885