ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/40 Esas Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen DAHİL ÇEKEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/02/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 11962980804

ADI SOYADI : DAHİL ÇEKEN

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : HAMİDE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1933

DOĞUM YERİ : KARAHIDIRLAR

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın No: ILN01984885