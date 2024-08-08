ALAÇAM BELEDİYE BŞK. İHALE İLANI

Yayınlanma: 08.08.2024 - 00:00

ALAÇAM BELEDİYESİ

ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

1. Alaçam Belediye Başkanlığına ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

2. İhaleye konu taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.

3. İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 22.08.2024 Perşembe günü; Aşağıda belirtilen saatte yapılacaktır.

SIRA MAHALLE BAĞ. BÖL. NO NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜMÜ MUAMMEL BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 1 YENİCAMİ 4 DÜKKAN 115,00 M2 6.500.000,00 TL 195.000,00 TL 14:00 2 YENİCAMİ 5 DÜKKAN 40,00 M2 3.500.000,00 TL 105.000,00 TL 14:15 3 YENİCAMİ 6 DÜKKAN 42,00 M2 3.675.000,00 TL 110.000,00 TL 14:30





4. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilecek ve 20.000,00 TL karşılığında satın alınabilecektir. İhaleye teklif vereceklerin ihale şartnamesini satın alması zorunludur.

5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

A) GERÇEK KİŞİ:

-İhaleye katılım dilekçesi

-Kimlik Kartı Fotokopisi

-Kanuni ikametgah

-Geçici teminat dekontu

-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği

-Alaçam Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge.

-Şartname bedel makbuzu

B)TÜZEL KİŞİ:

-İhaleye katılım dilekçesi

-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi

-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi

-Geçici teminat dekontu

-Noter tasdikli imza sirküsü

-Alaçam Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge.

- Şartname bedel makbuzu

C) ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE:

Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.