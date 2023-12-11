ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2022/147 Esas
Davacı Kemal KORKMAZ , Davalı Alanya Belediye Başkanlığı,Davalı Alanya Mal Müdürlüğü,Davalı Antalya Büyükşehir Belediyesi arasındamahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ayiçerisinde mahkememizin 2022/147 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 08/12/2023
ALANYA İLÇESİ TÜRKLER MAHALLESİNDE BULUNAN;
17/02/2023 tarihliFen Bilirkişisi raporunda; (A)= 421.84 m2, (B)=1503.72 m2, (C)= 410.65 m2 olarak gösterilen Taşınmazlar İçin;
(A) Harfli Taşınmaz İçin;
KUZEYİ : Dere
GÜNEYİ :Yol ve Kanal
DOĞUSU : Yusuf Korkmaz kullanımı
BATISI : Hasan Akyol kullanımı
(B) Harfli Taşınmaz İçin;
KUZEYİ : Burhan Özbek kullanımı
GÜNEYİ :Tapulu 386 ada 1 parsel
DOĞUSU : Yol
BATISI : Kerim Korkmaz ve varisleri kullanımı
(C) Harfli Taşınmaz İçin;
KUZEYİ : Yusuf Korkmaz kullanım
GÜNEYİ : Adem Korkmaz Kullanımı
DOĞUSU : Yusuf Korkmaz kullanımı
BATISI : 108 ada 13 nolu tapulu taşınmaz