ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11 Aralık 2023

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/147 Esas

Davacı Kemal KORKMAZ , Davalı Alanya Belediye Başkanlığı,Davalı Alanya Mal Müdürlüğü,Davalı Antalya Büyükşehir Belediyesi arasındamahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ayiçerisinde mahkememizin 2022/147 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 08/12/2023

ALANYA İLÇESİ TÜRKLER MAHALLESİNDE BULUNAN;

17/02/2023 tarihliFen Bilirkişisi raporunda; (A)= 421.84 m2, (B)=1503.72 m2, (C)= 410.65 m2 olarak gösterilen Taşınmazlar İçin;

(A) Harfli Taşınmaz İçin;

KUZEYİ : Dere

GÜNEYİ :Yol ve Kanal

DOĞUSU : Yusuf Korkmaz kullanımı

BATISI : Hasan Akyol kullanımı

(B) Harfli Taşınmaz İçin;

KUZEYİ : Burhan Özbek kullanımı

GÜNEYİ :Tapulu 386 ada 1 parsel

DOĞUSU : Yol

BATISI : Kerim Korkmaz ve varisleri kullanımı

(C) Harfli Taşınmaz İçin;

KUZEYİ : Yusuf Korkmaz kullanım

GÜNEYİ : Adem Korkmaz Kullanımı

DOĞUSU : Yusuf Korkmaz kullanımı

BATISI : 108 ada 13 nolu tapulu taşınmaz

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