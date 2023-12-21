Yayınlanma: 21 Aralık 2023

T.C.ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/687

KARAR NO : 2021/646

DAVACI : KAYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - 0535036054900011

VEKİLİ: Av. EMİN ÖZDEMİR

DAVALI : ŞÜKRÜ YAŞAR -19558190682 Cikcilli Mah. 207 Sk. No:5/7Alanya/ ANTALYA

DAVA KONUSU : Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi)

DAVA TARİHİ : 24/12/2021

KARAR TARİHİ: 30/12/2021

İLANEN TEBLİGAT YAPILAN: Şükrü YAŞAR - 1.Adres Cikcilli Mah. 207 Sk. No:5/7Alanya/ ANTALYA - 2. Adres Oba Mah. Kodal Sk. No:4A İç Kapı No:12 Alanya/ANTALYA

İLANEN TEBLİGATIN SEBEBİ: Davalı Şükrü YAŞAR'ın belirtilen adreste bulunamaması, yapılan adres araştırması neticesinin sonuç vermemesi nedeniyle tebligat işlemlerinin yerine getirilememesi.

Davacı KAYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından aleyhinize açılanElatmanın Önlenmesi davasının yapılan yargılamasında;

Açılan davanın görev yönünden reddine ve mahkememizin görevsizliğine karar verdildiği; davacı vekili tarafından verilen 02/02/2022 tarihli dilekçesi ile de mahkememiz dosyasının görevli olan Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesini ve yargılamanın Asliye Ticaret Mahkemesince devamını talep ettiği anlaşılmış olmakla;

Mahkememizin 30/12/2021 tarihli, 2021/687 esas ve 2021/646 sayılı gerekçeli kararının davalı Şükrü YAŞAR'a tebliğ işlemlerinin yapılabilmesi için adı geçenin belirtilen adreste bulunamaması, adres araştırması neticesinden bir sonuç alınamaması nedeniyle tebligat talebinin yerine getirilemediği anlaşılmakla, mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere, davalı Şükrü YAŞAR'a tebliğ ve ihtar olunur.