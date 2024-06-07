ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2022/428 Esas
Davacı, HACI BOZ ile Davalılar , ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/428 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya İli, Alanya İlçesi, Oba Mahallesi
KUZEYİ :Oba - Acınar yolu
GÜNEYİ :101 Ada 5 Parsel numaralı Hacı Boz tarlası
DOĞUSU :666 Ada 1 Parsel numaralı Naci Güneylioğlu tarlası
BATISI : Kerim Boz tarlası ile çevrili yaklaşık 818,08 m2' lik taşınmaz
#ilangovtr Basın No: ILN02044705