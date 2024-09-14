ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/320 Esas

KARAR NO: 2024/199

DAVACI: MULLA ŞADUMAN SARAÇ - 13093150552Mahmutlar Mah. Aydın_2 Sk. No:43A İç Kapı No:5Alanya/ ANTALYA

VEKİLİ: Av. REYHAN KORKMAZ GÜNDOĞMUŞ - [16659-56241-29758] UETS

DAVALI: NEJLA SARAY -18977404752 Demirtaş Mah. Mustafa Aras Cad. No:19 İç Kapı No:14 Alanya/ANTALYA

MİRAS BIRAKAN: DÖNÜŞ SARAÇ - 11053012902 -

DAVA: Vasiyetnamenin Tenfizi

DAVA TARİHİ: 05/10/2022

KARAR TARİHİ: 21/03/2024

İLANEN TEBLİGAT

YAPIALACAKLAR:1- Nejla SARAY-1897404752

Davacı MULLA ŞADUMAN SARAÇ aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin21/03/2024 tarihli, 2022/320 esas ve 2024/199 karar sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiş, davalıya yapılan tebligatlar bila ikmal iade gelmiş, kovuşturma aşamasında da tüm adres araştırmalarında rağmen adreslinin tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidildiği görülmüş, bu sebeple davacı vekili tarafından verilen 03/06/2024 tarihli istinaf dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İstinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren2 hafta içerisinde cevap verilebileceği hususu davalı Nejla SARAY'a ihtar ve tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/07/2024