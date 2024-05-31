Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:01

ALAŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

ESAS NO : 2018/776

KARAR NO : 2023/943

Mahkememizin 10/10/2023 tarih ve 2018/776 esas 2023/943 karar sayılı kararı ile katılan Ekopar Mühendislik Madencilik İnşaat Gübre Tarım İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Balgat Mah.1419 Cad.No:7/3 Çankaya/ANKARA adresinde oturur. Açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, sanık Mehmet Avcı hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildiği ve iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağı ( Tebligat Kanunu 31 . Madde ) tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvuru ile istinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.