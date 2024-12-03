ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 03.12.2024 - 00:00

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI

Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZLAR

S. No

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Taşınmaz  Alanı

Hisse Oranı

Hiise Karşılığı Alan

Niteliği

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Horzumalayaka

Koğukdere

117

2

443.47m²

1/1

443.47m²

Arsa

Plansız Alan

288,255.50 TL

8,647.67 TL

18.12.2024

13:30

2

İsmailbey

Çiftlik Mahallesi

104

2

3,356.51m²

1/1

3,356.51m²

Arsa

Plansız Alan

1,644,689.90 TL

49,340.70 TL

18.12.2024

13:35

3

İsmetiye

Kartaltepe

103

12

21,634.05m²

1/1

21,634.05m²

Tarla

Plansız Alan

3,245,107.50 TL

97,353.23 TL

18.12.2024

13:40

4

İsmetiye

Kartaltepe

110

1

9,047.08m²

1/1

9,047.08m²

Tarla

Plansız Alan

1,357,062.00 TL

40,711.86 TL

18.12.2024

13:45

5

Killik

Köyiçi

240

8

78.00m²

1/1

78.00m²

Arsa

Küçük Sanayi Alanı

148,200.00 TL

4,446.00 TL

18.12.2024

13:50

6

Killik

Köyiçi

240

9

78.00m²

1/1

78.00m²

Arsa

Küçük Sanayi Alanı

148,200.00 TL

4,446.00 TL

18.12.2024

13:55

7

Killik

Köyiçi

240

15

78.00m²

1/1

78.00m²

Arsa

Küçük Sanayi Alanı

148,200.00 TL

4,446.00 TL

18.12.2024

14:00

8

Killik

Köyiçi

274

5

605.00m²

1/1

605.00m²

Arsa

Ayrık-2

756,250.00 TL

22,687.50 TL

18.12.2024

14:05

9

Tepeköy

 

105

4

742.29m²

1/1

742.29m²

Arsa

A-2 Konut

890,748.00 TL

26,722.44 TL

18.12.2024

14:10

10

Tepeköy

 

121

3

225.57m²

1/1

225.57m²

Arsa

Plansız Alan

218,802.90 TL

6,564.09 TL

18.12.2024

14:15

11

Tepeköy

Köyiçi

226

9

92.43m²

1/1

92.43m²

Arsa

Plansız Alan

89,657.10 TL

2,689.71 TL

18.12.2024

14:20

12

Yeşilyurt

Köyiçi

303

12

254.42m²

1/1

254.42m²

Arsa

Bitişik Nizam-2 Kat

318,025.00 TL

9,540.75 TL

18.12.2024

14:25

13

Yeşilyurt

Asar

389

7

443.34m²

1/1

443.34m²

Arsa

Bitişik-2 Kat

554,175.00 TL

16,625.25 TL

18.12.2024

14:30

14

Yeşilyurt

KÖY İÇİ

-

3279

226.00m²

1/1

226.00m²

Arsa

A-2 Konut

293,800.00 TL

8,814.00 TL

18.12.2024

14:35

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

S. No

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Taşınmaz Alanı

Kiralanan Alan

Kullanım Şekli

Kira Süresi (Yıl)

Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV

3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Beşeylül

 

308

19

167.00m²

10.00m²

07 Nolu dükkan

3

750.00 TL+Kdv

27,000.00 TL+Kdv

810.00 TL

19.12.2024

13:30

2

Beşeylül

 

308

19

167.00m²

10.00m²

08 Nolu Dükkan

3

750.00 TL+Kdv

27,000.00 TL+Kdv

810.00 TL

19.12.2024

13:33

3

Hacıbey

Barış Manço Parkı Karşısı

-

-

-

2.00m²

01 Nolu Sütmatik Yeri

3

2,040.00 TL+Kdv

73,440.00 TL+Kdv

2,203.20 TL

19.12.2024

13:36

4

Hacıbey

Barış Manço Parkı Karşısı

-

-

-

2.00m²

01 Nolu Sumatik Yeri

3

2,040.00 TL+Kdv

73,440.00 TL+Kdv

2,203.20 TL

19.12.2024

13:39

5

Ilgın

Köy Civarı

107

5

818.12m²

55.00m²

Büfe

3

2,060.00 TL+Kdv

74,160.00 TL+Kdv

2,224.80 TL

19.12.2024

13:42

6

Ilıca

 

-

-

-

133.00m²

Genişleme Sahası (Fırat Çakıroğlu Parkı)

3

20,000.00 TL+Kdv

720,000.00 TL+Kdv

72,000.00 TL

19.12.2024

13:45

7

İstasyon

1 Nolu Galericiler Sitesi

-

-

-

12.00m²

01 Nolu Çay ocağı

3

1,540.00 TL+Kdv

55,440.00 TL+Kdv

1,663.20 TL

19.12.2024

13:48

8

Kavaklıdere

Köyiçi

90

10

3,612.71m²

210.00m²

Soğuk Hava Deposu

3

5,000.00 TL+Kdv

180,000.00 TL+Kdv

5,400.00 TL

19.12.2024

13:51

9

Kavaklıdere

Çınar altı

-

-

-

20.00m²

01 Nolu Çay Ocağı

3

2,050.00 TL+Kdv

73,800.00 TL+Kdv

2,214.00 TL

19.12.2024

13:54

10

Kemaliye

Köy İçi

144

2

2,400.00m²

25.00m²

37 Nolu Dükkan

3

1,750.00 TL+Kdv

63,000.00 TL+Kdv

1,890.00 TL

19.12.2024

13:57

11

Kemaliye

Köy İçi

144

2

2,400.00m²

15.00m²

35 Nolu Dükkan PTT

3

1,650.00 TL+Kdv

59,400.00 TL+Kdv

1,782.00 TL

19.12.2024

14:00

12

Kemaliye

Koca Sokak

302

4

3,548.71m²

28.00m²

03 Nolu Dükkan

3

1,500.00 TL+Kdv

54,000.00 TL+Kdv

1,620.00 TL

19.12.2024

14:03

13

Kemaliye

Koca Sokak

302

4

3,548.71m²

30.00m²

04 Nolu Dükkan

3

1,500.00 TL+Kdv

54,000.00 TL+Kdv

1,620.00 TL

19.12.2024

14:06

14

Kemaliye

Koca Sokak

302

4

3,548.71m²

31.00m²

05 Nolu Dükkan

3

1,500.00 TL+Kdv

54,000.00 TL+Kdv

1,620.00 TL

19.12.2024

14:09

15

Kemaliye

Koca Sokak

302

4

3,548.71m²

26.00m²

08 Nolu Dükkan

3

1,500.00 TL+Kdv

54,000.00 TL+Kdv

1,620.00 TL

19.12.2024

14:12

16

Kemaliye

Koca Sokak

302

4

3,548.71m²

26.00m²

11 Nolu Dükkan

3

1,500.00 TL+Kdv

54,000.00 TL+Kdv

1,620.00 TL

19.12.2024

14:15

17

Kemaliye

Koca Sokak

302

1   4

81.00m²

81.00m²

31 Nolu Dükkan

3

3,220.00 TL+Kdv

115,920.00 TL+Kdv

3,477.60 TL

19.12.2024

14:18

18

Killik

Köyiçi

140

3

143.00m²

68.00m²

01 Nolu dükkan

3

3,400.00 TL+Kdv

122,400.00 TL+Kdv

3,672.00 TL

19.12.2024

14:21

19

Killik

 

140

4

554.00m²

27.00m²

09 Nolu Dükkan

3

1,770.00 TL+Kdv

63,720.00 TL+Kdv

1,911.60 TL

19.12.2024

14:24

20

Killik

Köy İçi

142

1

500.00m²

80.00m²

01 Nolu Mesken

3

2,000.00 TL+Kdv

72,000.00 TL+Kdv

2,160.00 TL

19.12.2024

14:27

21

Killik

Köy İçi

142

1

500.00m²

110.00m²

02 Nolu Mesken

3

2,400.00 TL+Kdv

86,400.00 TL+Kdv

2,592.00 TL

19.12.2024

14:30

22

Killik

Köy İçi

204

2

6,354.00m²

153.00m²

01 Nolu kahvehane

3

4,000.00 TL+Kdv

144,000.00 TL+Kdv

4,320.00 TL

19.12.2024

14:33

23

Killik

Köyiçi

227

1

678.00m²

71.00m²

A Blok 2 Nolu Mesken

3

2,000.00 TL+Kdv

72,000.00 TL+Kdv

2,160.00 TL

19.12.2024

14:36

24

Killik

Köyiçi

227

1

678.00m²

71.00m²

A Blok 3 Nolu Mesken

3

2,000.00 TL+Kdv

72,000.00 TL+Kdv

2,160.00 TL

19.12.2024

14:39

25

Killik

Köyiçi

227

9

941.00m²

71.00m²

B Blok 2 Nolu Mesken

3

2,000.00 TL+Kdv

72,000.00 TL+Kdv

2,160.00 TL

19.12.2024

14:42

26

Killik

Köyiçi

227

9

941.00m²

71.00m²

B Blok 3 Nolu Mesken

3

2,000.00 TL+Kdv

72,000.00 TL+Kdv

2,160.00 TL

19.12.2024

14:45

27

Killik

 

-

-

-

15.00m²

2 Nolu Dükkan

3

1,500.00 TL+Kdv

54,000.00 TL+Kdv

1,620.00 TL

19.12.2024

14:48

28

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

96.84m²

01 Nolu İş Yeri (Z22)

3

7,000.00 TL+Kdv

252,000.00 TL+Kdv

7,560.00 TL

19.12.2024

14:51

29

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

25.00m²

01 Nolu Taksi Durağı

3

5,000.00 TL+Kdv

180,000.00 TL+Kdv

5,400.00 TL

19.12.2024

14:54

30

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

90.63m²

01 Nolu ve 02 Nolu WC(Z12-13/Z36-37)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

14:57

31

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

30.90m²

01 Nolu Yazıhane (Z04)

3

7,000.00 TL+Kdv

252,000.00 TL+Kdv

7,560.00 TL

19.12.2024

15:00

32

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

140.48m²

02 Nolu İş Yeri (Z27)

3

15,000.00 TL+Kdv

540,000.00 TL+Kdv

16,200.00 TL

19.12.2024

15:03

33

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

30.90m²

02 Nolu Yazıhane (Z05)

3

7,000.00 TL+Kdv

252,000.00 TL+Kdv

7,560.00 TL

19.12.2024

15:06

34

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

30.90m²

03 Nolu Yazıhane (Z06)

3

7,000.00 TL+Kdv

252,000.00 TL+Kdv

7,560.00 TL

19.12.2024

15:09

35

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

30.90m²

04 Nolu Yazıhane (Z07)

3

7,500.00 TL+Kdv

270,000.00 TL+Kdv

8,100.00 TL

19.12.2024

15:12

36

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

16.93m²

05 Nolu Yazıhane (Z09)

3

7,500.00 TL+Kdv

270,000.00 TL+Kdv

8,100.00 TL

19.12.2024

15:15

37

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

16.93m²

06 Nolu Yazıhane (Z10)

3

7,000.00 TL+Kdv

252,000.00 TL+Kdv

7,560.00 TL

19.12.2024

15:18

38

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

31.45m²

07 Nolu Yazıhane (Z11)

3

7,000.00 TL+Kdv

252,000.00 TL+Kdv

7,560.00 TL

19.12.2024

15:21

39

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

31.45m²

08 Nolu Yazıhane (Z12)

3

7,000.00 TL+Kdv

252,000.00 TL+Kdv

7,560.00 TL

19.12.2024

15:24

40

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

31.45m²

09 Nolu Yazıhane (Z13)

3

7,000.00 TL+Kdv

252,000.00 TL+Kdv

7,560.00 TL

19.12.2024

15:27

41

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

35.87m²

10 Nolu Dükkan (Z10)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

15:30

42

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

27.48m²

11 Nolu Dükkan (Z17)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

15:33

43

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

27.48m²

12 Nolu Dükkan (Z16)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

15:36

44

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

27.48m²

13 Nolu Dükkan (Z15)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

15:39

45

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

27.48m²

14 Nolu Dükkan(Z14)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

15:42

46

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

32.16m²

15 Nolu Yazıhane (Z25)

3

7,000.00 TL+Kdv

252,000.00 TL+Kdv

7,560.00 TL

19.12.2024

15:45

47

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

27.48m²

16 Nolu Yazıhane (Z24)

3

7,000.00 TL+Kdv

252,000.00 TL+Kdv

7,560.00 TL

19.12.2024

15:48

48

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

27.48m²

17 Nolu Dükkan (Z18)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

15:51

49

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

27.48m²

18 Nolu Dükkan (Z19)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

15:54

50

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

27.48m²

19 Nolu Dükkan (Z20)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

15:57

51

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

27.48m²

20 Nolu Dükkan (Z21)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

16:00

52

Kurtuluş

Azmak

16

118

30,353.84m²

35.80m²

21 Nolu Dükkan  (Z44)

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

3,780.00 TL

19.12.2024

16:03

53

Kurtuluş

Azmak

1372

1

4,800.00m²

1,037.03m²

Şantiye Alanı (İş Makinası Park Alanı)

5

6,000.00 TL+Kdv

360,000.00 TL+Kdv

10,800.00 TL

19.12.2024

16:06

54

Piyadeler

Köyiçi

149

3,4,5

72.00m²

72.00m²

İşyeri

3

5,020.00 TL+Kdv

180,720.00 TL+Kdv

5,421.60 TL

19.12.2024

16:09

55

Sarısu

 

319

1

23.04m²

2.00m²

01 Nolu Sumatik Yeri

3

2,100.00 TL+Kdv

75,600.00 TL+Kdv

2,268.00 TL

19.12.2024

16:12

56

Sarısu

 

319

1

23.04m²

2.00m²

01 Nolu Sütmatik Yeri

3

2,100.00 TL+Kdv

75,600.00 TL+Kdv

2,268.00 TL

19.12.2024

16:15

57

Soğuksu

 

321

6

956.51m²

18.00m²

04 Nolu Dükkan

3

1,500.00 TL+Kdv

54,000.00 TL+Kdv

1,620.00 TL

19.12.2024

16:18

58

Soğuksu

 

321

6

956.51m²

17.23m²

09 Nolu Dükkan

3

1,500.00 TL+Kdv

54,000.00 TL+Kdv

1,620.00 TL

19.12.2024

16:21

59

Soğuksu

 

321

6

956.51m²

15.00m²

18 Nolu Dükkan

3

1,500.00 TL+Kdv

54,000.00 TL+Kdv

1,620.00 TL

19.12.2024

16:24

60

Soğuksu

 

321

6

956.51m²

33.00m²

20 Nolu Dükkan

3

2,500.00 TL+Kdv

90,000.00 TL+Kdv

2,700.00 TL

19.12.2024

16:27

61

Soğuksu

 

324

9

801.70m²

6.00m²

02 Nolu Dükkan

3

1,000.00 TL+Kdv

36,000.00 TL+Kdv

1,080.00 TL

19.12.2024

16:30

62

Soğuksu

 

324

9

801.70m²

7.00m²

03 Nolu dükkan

3

1,000.00 TL+Kdv

36,000.00 TL+Kdv

1,080.00 TL

19.12.2024

16:33

63

Toygar

 

-

-

71.00m²

71.00m²

01 Nolu Kahvehane

3

3,000.00 TL+Kdv

108,000.00 TL+Kdv

3,240.00 TL

19.12.2024

16:36

64

Uluderbent

Köy İçi

140

1

1,804.00m²

40.00m²

05 Nolu Sanayi Dükkan

3

2,500.00 TL+Kdv

90,000.00 TL+Kdv

2,700.00 TL

19.12.2024

16:39

65

Uluderbent

Alaçatı

169

1

4,421.57m²

240,00 m² Bina ve Arsası

İş Yeri(Zeytin Yağı İmalathanesi)

3

17,000.00 TL+Kdv

612,000.00 TL+Kdv

61,200.00 TL

19.12.2024

16:42

66

Uluderbent

Köy İçi

353

3_4

305.24m²

28.00m²

04 Nolu Dükkan

3

3,500.00 TL+Kdv

126,000.00 TL+Kdv

12,600.00 TL

19.12.2024

16:45

67

Uluderbent

 

-

-

-

30.00m²

11 Nolu Sanayi Dükkanı

3

2,200.00 TL+Kdv

79,200.00 TL+Kdv

2,376.00 TL

19.12.2024

16:48

68

Uluderbent

Köy İçi

-

-

-

30.00m²

15 Nolu Sanayi Dükkanı

3

2,200.00 TL+Kdv

79,200.00 TL+Kdv

2,376.00 TL

19.12.2024

16:51

69

Uluderbent

Köy İçi

-

-

-

30.00m²

21 Nolu Sanayi Dükkanı

3

2,200.00 TL+Kdv

79,200.00 TL+Kdv

2,376.00 TL

19.12.2024

16:54

70

Yenice

Demokrasi Meydanı

-

-

-

56.60m²

İşyeri ve WC

3

20,000.00 TL+Kdv

720,000.00 TL+Kdv

72,000.00 TL

19.12.2024

16:57

71

Yenimahalle

Tabakhane

740

9

1,601.00m²

940.00m²

03 Nolu İşyeri

3

42,000.00 TL+Kdv

1,512,000.00 TL+Kdv

45,360.00 TL

19.12.2024

17:00

72

Yenimahalle

 

-

-

-

13.00m²

06 Nolu Büfe

3

1,100.00 TL+Kdv

39,600.00 TL+Kdv

1,188.00 TL

19.12.2024

17:03

73

Yeşilyurt

Çim

0

3995

3,486.00m²

12.00m² İdari Binalı Kantar

Kantar 60 tonluk

3

5,250.00 TL+Kdv

189,000.00 TL+Kdv

5,670.00 TL

19.12.2024

17:06

74

Yeşilyurt

Köyçivarı

242

2

3,139.00m²

28.00m²

12 Nolu Sanayi Dükkanı

3

1,100.00 TL+Kdv

39,600.00 TL+Kdv

1,188.00 TL

19.12.2024

17:09

75

Yeşilyurt

Köyçivarı

242

2

3,139.00m²

25.00m²

21 Nolu Sanayi Dükkanı

3

1,100.00 TL+Kdv

39,600.00 TL+Kdv

1,188.00 TL

19.12.2024

17:12

76

Yeşilyurt

Köyiçi

423

33-35

1,381.91m²

15.00m²

01 Nolu Dükkan (Pazaryeri Girişi)

3

1,750.00 TL+Kdv

63,000.00 TL+Kdv

1,890.00 TL

19.12.2024

17:15

77

Yeşilyurt

Köyiçi

423

33-35

1,381.91m²

16.00m²

04 Nolu Dükkan (Pazaryeri Giriş)

3

2,500.00 TL+Kdv

90,000.00 TL+Kdv

2,700.00 TL

19.12.2024

17:18

 

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda  belirtilen niteliklere haiz olmak, 

Taliplilerden İstenecek Belgeler;

1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak  ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;

2. Nüfus cüzdan fotokopisi.

3. Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu)

4. Noter tasdikli imza  sirküsü.

a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

5. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: 

a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

6. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi,şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri  zorunludur.

8. Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.

9. Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname

2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 

Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden kiralamalar için 500,00? satışlar için 1000.00? karşılığında temin edilebilir.

Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Taliplilerin İhaleden 1 gün önce saat 17:30’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No: ILN02131857