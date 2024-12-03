ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 03.12.2024 - 00:00

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI

Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZLAR S. No Mahalle Mevkii Ada Parsel Taşınmaz Alanı Hisse Oranı Hiise Karşılığı Alan Niteliği İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Horzumalayaka Koğukdere 117 2 443.47m² 1/1 443.47m² Arsa Plansız Alan 288,255.50 TL 8,647.67 TL 18.12.2024 13:30 2 İsmailbey Çiftlik Mahallesi 104 2 3,356.51m² 1/1 3,356.51m² Arsa Plansız Alan 1,644,689.90 TL 49,340.70 TL 18.12.2024 13:35 3 İsmetiye Kartaltepe 103 12 21,634.05m² 1/1 21,634.05m² Tarla Plansız Alan 3,245,107.50 TL 97,353.23 TL 18.12.2024 13:40 4 İsmetiye Kartaltepe 110 1 9,047.08m² 1/1 9,047.08m² Tarla Plansız Alan 1,357,062.00 TL 40,711.86 TL 18.12.2024 13:45 5 Killik Köyiçi 240 8 78.00m² 1/1 78.00m² Arsa Küçük Sanayi Alanı 148,200.00 TL 4,446.00 TL 18.12.2024 13:50 6 Killik Köyiçi 240 9 78.00m² 1/1 78.00m² Arsa Küçük Sanayi Alanı 148,200.00 TL 4,446.00 TL 18.12.2024 13:55 7 Killik Köyiçi 240 15 78.00m² 1/1 78.00m² Arsa Küçük Sanayi Alanı 148,200.00 TL 4,446.00 TL 18.12.2024 14:00 8 Killik Köyiçi 274 5 605.00m² 1/1 605.00m² Arsa Ayrık-2 756,250.00 TL 22,687.50 TL 18.12.2024 14:05 9 Tepeköy 105 4 742.29m² 1/1 742.29m² Arsa A-2 Konut 890,748.00 TL 26,722.44 TL 18.12.2024 14:10 10 Tepeköy 121 3 225.57m² 1/1 225.57m² Arsa Plansız Alan 218,802.90 TL 6,564.09 TL 18.12.2024 14:15 11 Tepeköy Köyiçi 226 9 92.43m² 1/1 92.43m² Arsa Plansız Alan 89,657.10 TL 2,689.71 TL 18.12.2024 14:20 12 Yeşilyurt Köyiçi 303 12 254.42m² 1/1 254.42m² Arsa Bitişik Nizam-2 Kat 318,025.00 TL 9,540.75 TL 18.12.2024 14:25 13 Yeşilyurt Asar 389 7 443.34m² 1/1 443.34m² Arsa Bitişik-2 Kat 554,175.00 TL 16,625.25 TL 18.12.2024 14:30 14 Yeşilyurt KÖY İÇİ - 3279 226.00m² 1/1 226.00m² Arsa A-2 Konut 293,800.00 TL 8,814.00 TL 18.12.2024 14:35 KİRALANACAK TAŞINMAZLAR S. No Mahalle Mevkii Ada Parsel Taşınmaz Alanı Kiralanan Alan Kullanım Şekli Kira Süresi (Yıl) Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV 3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Beşeylül 308 19 167.00m² 10.00m² 07 Nolu dükkan 3 750.00 TL+Kdv 27,000.00 TL+Kdv 810.00 TL 19.12.2024 13:30 2 Beşeylül 308 19 167.00m² 10.00m² 08 Nolu Dükkan 3 750.00 TL+Kdv 27,000.00 TL+Kdv 810.00 TL 19.12.2024 13:33 3 Hacıbey Barış Manço Parkı Karşısı - - - 2.00m² 01 Nolu Sütmatik Yeri 3 2,040.00 TL+Kdv 73,440.00 TL+Kdv 2,203.20 TL 19.12.2024 13:36 4 Hacıbey Barış Manço Parkı Karşısı - - - 2.00m² 01 Nolu Sumatik Yeri 3 2,040.00 TL+Kdv 73,440.00 TL+Kdv 2,203.20 TL 19.12.2024 13:39 5 Ilgın Köy Civarı 107 5 818.12m² 55.00m² Büfe 3 2,060.00 TL+Kdv 74,160.00 TL+Kdv 2,224.80 TL 19.12.2024 13:42 6 Ilıca - - - 133.00m² Genişleme Sahası (Fırat Çakıroğlu Parkı) 3 20,000.00 TL+Kdv 720,000.00 TL+Kdv 72,000.00 TL 19.12.2024 13:45 7 İstasyon 1 Nolu Galericiler Sitesi - - - 12.00m² 01 Nolu Çay ocağı 3 1,540.00 TL+Kdv 55,440.00 TL+Kdv 1,663.20 TL 19.12.2024 13:48 8 Kavaklıdere Köyiçi 90 10 3,612.71m² 210.00m² Soğuk Hava Deposu 3 5,000.00 TL+Kdv 180,000.00 TL+Kdv 5,400.00 TL 19.12.2024 13:51 9 Kavaklıdere Çınar altı - - - 20.00m² 01 Nolu Çay Ocağı 3 2,050.00 TL+Kdv 73,800.00 TL+Kdv 2,214.00 TL 19.12.2024 13:54 10 Kemaliye Köy İçi 144 2 2,400.00m² 25.00m² 37 Nolu Dükkan 3 1,750.00 TL+Kdv 63,000.00 TL+Kdv 1,890.00 TL 19.12.2024 13:57 11 Kemaliye Köy İçi 144 2 2,400.00m² 15.00m² 35 Nolu Dükkan PTT 3 1,650.00 TL+Kdv 59,400.00 TL+Kdv 1,782.00 TL 19.12.2024 14:00 12 Kemaliye Koca Sokak 302 4 3,548.71m² 28.00m² 03 Nolu Dükkan 3 1,500.00 TL+Kdv 54,000.00 TL+Kdv 1,620.00 TL 19.12.2024 14:03 13 Kemaliye Koca Sokak 302 4 3,548.71m² 30.00m² 04 Nolu Dükkan 3 1,500.00 TL+Kdv 54,000.00 TL+Kdv 1,620.00 TL 19.12.2024 14:06 14 Kemaliye Koca Sokak 302 4 3,548.71m² 31.00m² 05 Nolu Dükkan 3 1,500.00 TL+Kdv 54,000.00 TL+Kdv 1,620.00 TL 19.12.2024 14:09 15 Kemaliye Koca Sokak 302 4 3,548.71m² 26.00m² 08 Nolu Dükkan 3 1,500.00 TL+Kdv 54,000.00 TL+Kdv 1,620.00 TL 19.12.2024 14:12 16 Kemaliye Koca Sokak 302 4 3,548.71m² 26.00m² 11 Nolu Dükkan 3 1,500.00 TL+Kdv 54,000.00 TL+Kdv 1,620.00 TL 19.12.2024 14:15 17 Kemaliye Koca Sokak 302 1 4 81.00m² 81.00m² 31 Nolu Dükkan 3 3,220.00 TL+Kdv 115,920.00 TL+Kdv 3,477.60 TL 19.12.2024 14:18 18 Killik Köyiçi 140 3 143.00m² 68.00m² 01 Nolu dükkan 3 3,400.00 TL+Kdv 122,400.00 TL+Kdv 3,672.00 TL 19.12.2024 14:21 19 Killik 140 4 554.00m² 27.00m² 09 Nolu Dükkan 3 1,770.00 TL+Kdv 63,720.00 TL+Kdv 1,911.60 TL 19.12.2024 14:24 20 Killik Köy İçi 142 1 500.00m² 80.00m² 01 Nolu Mesken 3 2,000.00 TL+Kdv 72,000.00 TL+Kdv 2,160.00 TL 19.12.2024 14:27 21 Killik Köy İçi 142 1 500.00m² 110.00m² 02 Nolu Mesken 3 2,400.00 TL+Kdv 86,400.00 TL+Kdv 2,592.00 TL 19.12.2024 14:30 22 Killik Köy İçi 204 2 6,354.00m² 153.00m² 01 Nolu kahvehane 3 4,000.00 TL+Kdv 144,000.00 TL+Kdv 4,320.00 TL 19.12.2024 14:33 23 Killik Köyiçi 227 1 678.00m² 71.00m² A Blok 2 Nolu Mesken 3 2,000.00 TL+Kdv 72,000.00 TL+Kdv 2,160.00 TL 19.12.2024 14:36 24 Killik Köyiçi 227 1 678.00m² 71.00m² A Blok 3 Nolu Mesken 3 2,000.00 TL+Kdv 72,000.00 TL+Kdv 2,160.00 TL 19.12.2024 14:39 25 Killik Köyiçi 227 9 941.00m² 71.00m² B Blok 2 Nolu Mesken 3 2,000.00 TL+Kdv 72,000.00 TL+Kdv 2,160.00 TL 19.12.2024 14:42 26 Killik Köyiçi 227 9 941.00m² 71.00m² B Blok 3 Nolu Mesken 3 2,000.00 TL+Kdv 72,000.00 TL+Kdv 2,160.00 TL 19.12.2024 14:45 27 Killik - - - 15.00m² 2 Nolu Dükkan 3 1,500.00 TL+Kdv 54,000.00 TL+Kdv 1,620.00 TL 19.12.2024 14:48 28 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 96.84m² 01 Nolu İş Yeri (Z22) 3 7,000.00 TL+Kdv 252,000.00 TL+Kdv 7,560.00 TL 19.12.2024 14:51 29 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 25.00m² 01 Nolu Taksi Durağı 3 5,000.00 TL+Kdv 180,000.00 TL+Kdv 5,400.00 TL 19.12.2024 14:54 30 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 90.63m² 01 Nolu ve 02 Nolu WC(Z12-13/Z36-37) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 14:57 31 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 30.90m² 01 Nolu Yazıhane (Z04) 3 7,000.00 TL+Kdv 252,000.00 TL+Kdv 7,560.00 TL 19.12.2024 15:00 32 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 140.48m² 02 Nolu İş Yeri (Z27) 3 15,000.00 TL+Kdv 540,000.00 TL+Kdv 16,200.00 TL 19.12.2024 15:03 33 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 30.90m² 02 Nolu Yazıhane (Z05) 3 7,000.00 TL+Kdv 252,000.00 TL+Kdv 7,560.00 TL 19.12.2024 15:06 34 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 30.90m² 03 Nolu Yazıhane (Z06) 3 7,000.00 TL+Kdv 252,000.00 TL+Kdv 7,560.00 TL 19.12.2024 15:09 35 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 30.90m² 04 Nolu Yazıhane (Z07) 3 7,500.00 TL+Kdv 270,000.00 TL+Kdv 8,100.00 TL 19.12.2024 15:12 36 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 16.93m² 05 Nolu Yazıhane (Z09) 3 7,500.00 TL+Kdv 270,000.00 TL+Kdv 8,100.00 TL 19.12.2024 15:15 37 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 16.93m² 06 Nolu Yazıhane (Z10) 3 7,000.00 TL+Kdv 252,000.00 TL+Kdv 7,560.00 TL 19.12.2024 15:18 38 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 31.45m² 07 Nolu Yazıhane (Z11) 3 7,000.00 TL+Kdv 252,000.00 TL+Kdv 7,560.00 TL 19.12.2024 15:21 39 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 31.45m² 08 Nolu Yazıhane (Z12) 3 7,000.00 TL+Kdv 252,000.00 TL+Kdv 7,560.00 TL 19.12.2024 15:24 40 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 31.45m² 09 Nolu Yazıhane (Z13) 3 7,000.00 TL+Kdv 252,000.00 TL+Kdv 7,560.00 TL 19.12.2024 15:27 41 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 35.87m² 10 Nolu Dükkan (Z10) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 15:30 42 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 27.48m² 11 Nolu Dükkan (Z17) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 15:33 43 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 27.48m² 12 Nolu Dükkan (Z16) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 15:36 44 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 27.48m² 13 Nolu Dükkan (Z15) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 15:39 45 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 27.48m² 14 Nolu Dükkan(Z14) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 15:42 46 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 32.16m² 15 Nolu Yazıhane (Z25) 3 7,000.00 TL+Kdv 252,000.00 TL+Kdv 7,560.00 TL 19.12.2024 15:45 47 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 27.48m² 16 Nolu Yazıhane (Z24) 3 7,000.00 TL+Kdv 252,000.00 TL+Kdv 7,560.00 TL 19.12.2024 15:48 48 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 27.48m² 17 Nolu Dükkan (Z18) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 15:51 49 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 27.48m² 18 Nolu Dükkan (Z19) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 15:54 50 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 27.48m² 19 Nolu Dükkan (Z20) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 15:57 51 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 27.48m² 20 Nolu Dükkan (Z21) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 16:00 52 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² 35.80m² 21 Nolu Dükkan (Z44) 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 3,780.00 TL 19.12.2024 16:03 53 Kurtuluş Azmak 1372 1 4,800.00m² 1,037.03m² Şantiye Alanı (İş Makinası Park Alanı) 5 6,000.00 TL+Kdv 360,000.00 TL+Kdv 10,800.00 TL 19.12.2024 16:06 54 Piyadeler Köyiçi 149 3,4,5 72.00m² 72.00m² İşyeri 3 5,020.00 TL+Kdv 180,720.00 TL+Kdv 5,421.60 TL 19.12.2024 16:09 55 Sarısu 319 1 23.04m² 2.00m² 01 Nolu Sumatik Yeri 3 2,100.00 TL+Kdv 75,600.00 TL+Kdv 2,268.00 TL 19.12.2024 16:12 56 Sarısu 319 1 23.04m² 2.00m² 01 Nolu Sütmatik Yeri 3 2,100.00 TL+Kdv 75,600.00 TL+Kdv 2,268.00 TL 19.12.2024 16:15 57 Soğuksu 321 6 956.51m² 18.00m² 04 Nolu Dükkan 3 1,500.00 TL+Kdv 54,000.00 TL+Kdv 1,620.00 TL 19.12.2024 16:18 58 Soğuksu 321 6 956.51m² 17.23m² 09 Nolu Dükkan 3 1,500.00 TL+Kdv 54,000.00 TL+Kdv 1,620.00 TL 19.12.2024 16:21 59 Soğuksu 321 6 956.51m² 15.00m² 18 Nolu Dükkan 3 1,500.00 TL+Kdv 54,000.00 TL+Kdv 1,620.00 TL 19.12.2024 16:24 60 Soğuksu 321 6 956.51m² 33.00m² 20 Nolu Dükkan 3 2,500.00 TL+Kdv 90,000.00 TL+Kdv 2,700.00 TL 19.12.2024 16:27 61 Soğuksu 324 9 801.70m² 6.00m² 02 Nolu Dükkan 3 1,000.00 TL+Kdv 36,000.00 TL+Kdv 1,080.00 TL 19.12.2024 16:30 62 Soğuksu 324 9 801.70m² 7.00m² 03 Nolu dükkan 3 1,000.00 TL+Kdv 36,000.00 TL+Kdv 1,080.00 TL 19.12.2024 16:33 63 Toygar - - 71.00m² 71.00m² 01 Nolu Kahvehane 3 3,000.00 TL+Kdv 108,000.00 TL+Kdv 3,240.00 TL 19.12.2024 16:36 64 Uluderbent Köy İçi 140 1 1,804.00m² 40.00m² 05 Nolu Sanayi Dükkan 3 2,500.00 TL+Kdv 90,000.00 TL+Kdv 2,700.00 TL 19.12.2024 16:39 65 Uluderbent Alaçatı 169 1 4,421.57m² 240,00 m² Bina ve Arsası İş Yeri(Zeytin Yağı İmalathanesi) 3 17,000.00 TL+Kdv 612,000.00 TL+Kdv 61,200.00 TL 19.12.2024 16:42 66 Uluderbent Köy İçi 353 3_4 305.24m² 28.00m² 04 Nolu Dükkan 3 3,500.00 TL+Kdv 126,000.00 TL+Kdv 12,600.00 TL 19.12.2024 16:45 67 Uluderbent - - - 30.00m² 11 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,200.00 TL+Kdv 79,200.00 TL+Kdv 2,376.00 TL 19.12.2024 16:48 68 Uluderbent Köy İçi - - - 30.00m² 15 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,200.00 TL+Kdv 79,200.00 TL+Kdv 2,376.00 TL 19.12.2024 16:51 69 Uluderbent Köy İçi - - - 30.00m² 21 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,200.00 TL+Kdv 79,200.00 TL+Kdv 2,376.00 TL 19.12.2024 16:54 70 Yenice Demokrasi Meydanı - - - 56.60m² İşyeri ve WC 3 20,000.00 TL+Kdv 720,000.00 TL+Kdv 72,000.00 TL 19.12.2024 16:57 71 Yenimahalle Tabakhane 740 9 1,601.00m² 940.00m² 03 Nolu İşyeri 3 42,000.00 TL+Kdv 1,512,000.00 TL+Kdv 45,360.00 TL 19.12.2024 17:00 72 Yenimahalle - - - 13.00m² 06 Nolu Büfe 3 1,100.00 TL+Kdv 39,600.00 TL+Kdv 1,188.00 TL 19.12.2024 17:03 73 Yeşilyurt Çim 0 3995 3,486.00m² 12.00m² İdari Binalı Kantar Kantar 60 tonluk 3 5,250.00 TL+Kdv 189,000.00 TL+Kdv 5,670.00 TL 19.12.2024 17:06 74 Yeşilyurt Köyçivarı 242 2 3,139.00m² 28.00m² 12 Nolu Sanayi Dükkanı 3 1,100.00 TL+Kdv 39,600.00 TL+Kdv 1,188.00 TL 19.12.2024 17:09 75 Yeşilyurt Köyçivarı 242 2 3,139.00m² 25.00m² 21 Nolu Sanayi Dükkanı 3 1,100.00 TL+Kdv 39,600.00 TL+Kdv 1,188.00 TL 19.12.2024 17:12 76 Yeşilyurt Köyiçi 423 33-35 1,381.91m² 15.00m² 01 Nolu Dükkan (Pazaryeri Girişi) 3 1,750.00 TL+Kdv 63,000.00 TL+Kdv 1,890.00 TL 19.12.2024 17:15 77 Yeşilyurt Köyiçi 423 33-35 1,381.91m² 16.00m² 04 Nolu Dükkan (Pazaryeri Giriş) 3 2,500.00 TL+Kdv 90,000.00 TL+Kdv 2,700.00 TL 19.12.2024 17:18

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,

Taliplilerden İstenecek Belgeler;

1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;

2. Nüfus cüzdan fotokopisi.

3. Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu)

4. Noter tasdikli imza sirküsü.

a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

5. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

6. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi,şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur.

8. Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.

9. Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname

2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden kiralamalar için 500,00? satışlar için 1000.00? karşılığında temin edilebilir.

Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Taliplilerin İhaleden 1 gün önce saat 17:30’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU

Belediye Başkanı