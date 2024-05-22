ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/633 Esas

Davacı EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar CEMAL KABATAY, SALİM GÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davalı CEMAL KABATAY'a dava dilekçesi tebliğ olunamamış ve yine tüm aramalara rağmen de açık adresi bulunamadığından, davalıya“ HMK.nın 127 maddesi gereği HMK.nın 129.maddesinde yer alan şartları taşıyan cevap dilekçesinizi sunmak için tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal sürenizin bulunduğuna, cevap dilekçesi ile birlikte HMK.nın 116.maddesinde belirtilen ilk itirazları ileri sürmeniz gerektiği, aksi takdirde HMK.nın 131.maddesi gereği cevap verme süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde yer alan tüm iddiaların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 08/05/2024