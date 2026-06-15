AMASYA BELEDİYE BŞK.

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

MADDE1-Hızırpaşa mahallesi kale yolunda bulunan arsaların, gökmedrese mahallesi 1343 ada 46 parselde bulunan büfenin, şeyhcui mahallesi 1802 ada 1 parsel de bulunan halı sahanın 10 Yıllığına kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.

MADDE2- İhale 23/06/2026 Tarihinde saat 14:00-14:30 da ,Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.

MADDE3- Hızırpaşa mahallesi kale yolunda bulunan arsaların, gökmedrese mahallesi 1343 ada 46 parselde bulunan büfenin, şeyhcui mahallesi 1802 ada 1 parsel de bulunan halı sahanın, kiracıya ait Tahmin Edilen Bedeli, en az %3 Geçici Teminat bedeli ,İhale saati, ihale şartnamesinde görüldüğü gibi tespit edilmiştir. Tahmin Edilen Bedeller KDV Hariç olarak belirlenmiştir. İhale şartnamesi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

Mahalle Ada/Parsel/m² Aylık Tahmini Kira Bedeli 10 Yıllık Tahmini Kira Bedeli G.Teminat İhale Tarih Saat HIZIRPAŞA MAH. KALE YOLU MEVKİİ 44,25 Metre kare ARSA 835+KDV 100.200 TL 3006 TL 23.06.2026-14:00 HIZIRPAŞA MAH. KALE YOLU MEVKİİ 44,25 Metre kare ARSA 835+KDV 100.200 TL 3006 TL 23.06.2026-14:10 GÖKMEDRESE MAH. VENKSUYU TURİZM ALANI BÜFE 36 Metre kare 2500+KDV 300.000 TL 9000 TL 23.06.2026-14:20 ŞEYHCUİ MAH. 1802 ADA 1 PARSEL Kullanım alanı 2984 m2 HALI SAHA 57.500+KDV 6.900,000 TL 207.000 TL 23.06.2026-14:30

MADDE4-

a-)İkametgâh belgesi.

b-)Tebligat adresi.

c-)Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi(Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre varsa Ticaret odası veya Esnaf ve Sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2026 yılı içerisinde alınmış olacak)(Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge. (2026 yılında alınmış olacak.) (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.)

d-)Noter tasdikli imza sirküleri.(Gerçek kişi için imza beyannamesi)

e-)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım sağlanıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâlet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

f-)Dernekler ve vakıflar adına ihaleye katılacak olanlar dernek yönetiminden ihaleye katılmak için yetki belgesi bulundurmak zorundadır.

g-)Diğer belgeler.(Geçici Teminat belgesi, Amasya Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi, Adli sicil belgesi.)

ğ-) Yer görme belgesi

h-) İhaleye katılım dosyaları ihale başlangıç saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilecektir.

MADDE5- İhale Saati TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.