AMASYA İLİ MERZİFON KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN İHALE İLANI





SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ Sıra No Taşınmaz No İl İlçe Köy/Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü m² Hazine Payı m² Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici

Teminatı (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 05050100050 AMASYA MERZİFON KÜMBETHATUN 639 7 299,36 Tam Bahçeli Kargir Bina Boş Küçük Sanayi Sitesi Alanı 6.620.000,00 1.655.000,00 12.06.2025 09:30 2 05050105061 AMASYA MERZİFON KAYADÜZÜ 260 1 19.920,52 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 23.000.000,00 5.750.000,00 13.06.2025 13:30 3 05050105062 AMASYA MERZİFON KAYADÜZÜ 260 3 14.063,06 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 16.200.000,00 4.050.000,00 13.06.2025 13:45

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen 3 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Amasya İli Merzifon Kaymakamlığı Sofular Mahallesi, Dede Sok. No:1 adresinde bulunan Maliye Hizmet Binası 3. katında bulunan MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (banka teyit yazısıyla birlikte), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.)

e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.

g) İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Merzifon Kaymakamlığı Malmüdürlüğü Muhasebe veznesine ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla yatırılacak Merzifon ZİRAAT BANKASI MALMÜDÜRLÜĞÜ İBAN NUMARASINA

(TR28 0001 0000 3200 0010 0051 73) AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. Kimlik NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Malmüdürlüğü Muhasebe veznesinden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

3- Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

4-Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde MERZİFON KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE ücretsiz olarak görülebilir.

5-Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 İndirim yapılacaktır. Taksit ile ödenmek istenmesi halinde indirim yapılmaksızın 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000 TL ye kadarlık kısmı için %1 oranında, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5 oranında, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

6- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: İhaleye katılacak istekliler yanlarında Geçici teminat alındısı ve fotokopisini, Kimlik fotokopisini, Vekaletname aslı ve fotokopisini yanında bulundurmaları ve İhale Komisyonuna sunmaları önemle rica olunur.





İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.amasya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: 0 (358) 514 27 01

