ANDIRIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI‘NDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Andırın Belediyesi ANDTUR SOSYAL HİZMETLER TURİZM LOKANTICILIK KONAKLAMA SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ye ait Çokak Mahallesi 309 ada 30 parsel A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9 bağımsız bölümler kat irtifaklı ( 1/21 hisseli ),

Andırın Belediyesi Yeni Mahalle 179 ada 238 parsel (3565.17 m2),

Alınoluk Mahallesi 111 ada 2 parsel (3545.39 m2),

2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile (açık arttırmayla) satışa sunulacaktır.

1- Muhammen bedeli Çokak Mahallesi her bir kat irtifakı için 760.000,00 TL üzerinden % 3 geçici teminatı 22.800,00 TL,

Yeni Mahalle 179 ada 238 parsel için (3565.17 m2) 14.260.680,00 TL üzerinden % 3 geçici teminatı 427.820,40 TL,

Alınoluk Mahallesi 111 ada 2 parsel için (3545.39 m2) 12.408.865,00 TL üzerinden % 3 geçici teminatı 372.265,95 TL’dir.

2- Yeni Mahalle 179 ada 238 parsel için 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da,

Alınoluk Mahallesi 111 ada 2 parsel için 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 14.00’da,

Çokak Mahallesi her bir kat irtifakı için 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 10.00’da başlayıp 15 er dakika arayla devam edecek olup ihale Andırın Belediye Başkanlığı toplantı salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleyi alan kişi veya kuruluş 15 günlük süre içinde İhale bedelini peşin olarak ödemek ve Tapu Tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır.

4- İhale ile ilgili İdari şartname ve diğer belgeler Fen İşleri Müdürlüğü’nden her ihale dosya bedeli için 2.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.

5- İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye girebilmeleri için geçici teminat, dilekçe ve yetki belgesini katılacağı ihale için ihale saatinden 30 dakika öncesine kadar ihale komisyonuna vereceklerdir.

6- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İlanen duyurulur. 25.07.2025