ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/794
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, MAMAK ilçesi, ORTAKÖY mah/köyü,
ADA NO : 219
PARSEL NO : 23
MALİKİN ADI VE SOYADI : CİHANGİR BOLAT, EMİNE ATAMTÜRK, EMRE BOLAT, HATİCE MAVİŞ, MEHMET BOLAT, SİNAN BOLAT, TÜRKAN BOLAT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/794 Esas sayısında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01953372