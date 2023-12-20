ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Aralık 2023

T.C. ANKARA10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/794

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, MAMAK ilçesi, ORTAKÖY mah/köyü,

ADA NO : 219

PARSEL NO : 23

MALİKİN ADI VE SOYADI : CİHANGİR BOLAT, EMİNE ATAMTÜRK, EMRE BOLAT, HATİCE MAVİŞ, MEHMET BOLAT, SİNAN BOLAT, TÜRKAN BOLAT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/794 Esas sayısında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.