Yayınlanma: 11 Aralık 2023

T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/58 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Musa CAN'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; ÇANKIRI ili, YAPRAKLI ilçesi, KAYACIK mah/köy, 30 Cilt, 16 Aile sıra no, 25 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve ZELİHA oğlu/kızı, 06/10/1958 doğumlu, 08/02/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Musa CAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 620, 621 ve 634'ncu maddesi gereğince terekenin tasfiyesi işlemlerine başlanmış bulunduğundan, Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılaravasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.