ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/788 Esas

KARAR NO: 2023/540

DAVACI: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

VEKİLİ: Av. Selin TAŞPINAR

İLANEN TEBLİGAT

YAPILAN DAVALI: YAVUZ ORHAN YAMAN (12748233268 ) Zafer Mah. Menekşe Cad. Efeoğlu Apt. 54/7Polatlı/ ANKARA-6 Marvin Lane Piscataway08854 9988Amerika Birleşik Devletleri

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 2024/343 Esas, 2024/445 Karar sayılı ilamı ile Yavuz Orhan Yaman'a gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin tebliği edilmediği gerekçesiyle geri çevrilmesi nedeniyle;

Mahkememiz 19/10/2023 Tarih, 2021/788 Esas, 2023/540 Karar sayılı kararında

" 1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

2-102.372,85 USD ve 1.892,76 TL nin davalılar Nuri Altıntaş ve İlkay Engel açısından 100.000,00 TL ile sınırlı olarak tüm davalılardan 06/01/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-Alınması gereken 84.166,00 TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 5.240,92 TL yargılama giderinden davanın kabul red oranına göre hesaplanan 2.216,00 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmının davacı üzerinde bırakılmasına, yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine,

5-Davacı taraf kendisini yargılamada vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan 146.569,92 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize ibraz edilecek bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı. " karar verilmiş,

Davacı vekili 20/12/2023 havale tarihli istinaf başvuru dilekçesinde özetle; Dava konusu olarak Bakanlıklarınca talep edilen 242.456,60 $ meblağın dava aşamasında bilirkişi raporu doğrultusunda 102.372,85 $ olarak kabulüne hükmedilmesi hukuka uygun olmadığı, kararının Bakanlıkları aleyhine olan kısmen kabul şeklindeki hükmünün kaldırılarak, yapılacak istinaf incelemesi neticesinde davanın kabulüne karar verilmesini talep edilmiş olup, davalı Yavuz Orhan Yaman adına çıkartılan yurt dışı tebligatın bila tebliğ iade olduğu, ancak davalı hakkında Fetö terör örgütü üyeliği nedeniyle yürütülen soruşturmada yakalama kararı bulunduğu, davalıya 1 ay içinde yurt içinde tebligata elverişli bir adres vaya güvenli elektronik posta adresini bildirilmesi yahut kendilerini avukatla temsil ettirmeleri aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunacağı, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 20/A maddesi ve 7201 sayılı tebligat kanunu 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere ihtar ve ilan olunur.