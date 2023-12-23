ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 23 Aralık 2023

T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/2311

DAVALILAR : ATİLLA CİHAN BAŞKAYA (TC: 51370330822)

EMEL BAŞKAYA (TC: 51391330184)

LALE BAŞKAYA (TC: 51397329908)

Davacı Yusuf Başkaya tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce T.C. Kimlik bilgilerinde kayıtlı adresleri bulunmadığından, yurt dışı adreslerine yapılan tebligatların bila ikmal döndüğü ve T.C. Vatandaşı olup adreslerini bulunmadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 21/03/2024 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.