ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2020/39

KARAR NO: 2021/415

Davacı ALTUN GIDA İHTİYAÇ TÜKETİM MADDELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU ile LİMİTED LİABİLİTY COMPANY BEST PRİCE şirketi aleyhine mahkememizde açılan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali, Hükümsüzlük) davanın yapılan açık yargılaması sonunda Mahkememizce aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

"...HÜKÜM:

1-Davanın Kısmen Kabulüne,

2-Türkpatent YİDK nın 2019-M-10276 sayılı kararının 5. sınıf. “Deodorants, other than for human beings or for animals; deodorizers for shoes; corn rings for the feet; bunion pads. ”ve 10. Sınıf “Orthopedic soles; arch supports for footwear. “ emtialar yönünden Kısmen İPTALİNE,

3-2018/103545 sayılı markanın 5. sınıf. “Deodorants, other than for human beings or for animals; deodorizers for shoes; corn rings for the feet; bunion pads.”ve 10. Sınıf “Orthopedic soles; arch supports for footwear. “emtialar yönünden Kısmen HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE

4-Fazlaya ilişkin talebin reddine,

5-Alınması gereken 59,30TL harçtan peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 4,90 TL karar harcının davalılardan alınarak Hazineye gelir kaydına,

6-Davacı için AAÜT uyarınca 7.375,00-TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine

7-Reddedilen kısım itibariyle AAÜT uyarınca kendisini vekille temsil ettiren davalı Türk patent için 7.375,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

8-Kabul ret oranının takdiren 1/2 olarak belirlenmesine, davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 4.020,80 TL yargılama giderinden payına düşen 2.010,40 TL’nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, kalanının davacı üzerinde bırakılmasına

9-Tarafların yatırdıkları gider avanslarından kalan tutarın HMK 333/1 uyarınca karar kesinleştiğinde iade işlemi yapılmak üzere tebliğden itibaren 15 gün içinde, banka hesap numarası bildirildiğinde hesaba aktarılmasına, aksi halde PTT aracılığı ile adreste ödemeli olarak gönderilmesine,..." karar verilmiş olup, karar tebliği yerine geçmek üzere İLAN olunur. 19.09.2024