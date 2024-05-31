ANKARA 4. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ

Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:01

T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Esas No : 2023/530 Esas

DAVALI: ADK ALTERNATİF DOĞAL KAYNAKLAR ENERJİ ÜRETİM TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.- Söğütözü Mah. 2181. Sok. No:2 Çankaya/Ankara

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen Yalnızbağlar Mah. Çamlıbel Sok. No:258/1 Suşehri/Sivas adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiye çıkarılmış iade gelmesi nedeniyle TK 35 gereği ticaret sicil adresine gönderilmiş, dosyanın duruşması 04/07/2024 tarih saat 10.0 a bırakılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, davalı ADK ALTERNATİF DOĞAL KAYNAKLAR ENERJİ ÜRETİM TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. bünyesinde çalışan işçi Akın Oktay için ödenen tüm ödemelerin (icra dosyasına yapılan ödemeler, açılan deva ve takip nedeniyle ödenmek zorunda kalınan harç ve masraflar dahil olmak üzere) ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle davacıya ödenmesini talep ve dava etmiştir.

Dosyada alınan bilirkişi raporunda, dava dışı işçiye 25/01/2021tarihinde 39.600,00 TL ve 10/03/2021 tarihinde 5.448,32 TL olmak üzere ödenen toplam 45.048,32 TL'nin davalı şirketten talep edilebileceğini içerir rapor davalıya ilanen tebliğ olunur.