ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/193 Esas

KARAR NO: 2023/79

DAVACI: PTT A.Ş

DAVALI: SAİD SEFA

Davacı Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.İle davalı Said SEFA aleyhine açılan tazminat davasının Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Said Sefa gösterilen adreslerinden tüm aramalara rağmen bulunamadığından, dava dilekçesi ilan yoluyla tebliğ edilmiş, karar ve istinaf kanun yolu başvurusunun da ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan gerekçelerle

1- Davanın REDDİNE,

2- Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 99,20-TL eksik harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,

3- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

- Fazla yatan gider avansı ile delil avansı var ise 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri Gider Avansı Tarifesinin 5.maddesine göre karar kesinleştikten sonra istek halinde taraflara İADESİNE karar verilmiş, verilen karar davacı tarafça usul ve yasaya aykırılık iddiası ile istinaf edilmiştir.

İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonunda karar ve istinaf dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, takip eden 2 haftalık kanuni süre içerisinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde, kararın davalı yönünden kesinleşeceği gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi yerine geçmek üzere ilan olunur.