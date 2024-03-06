ANKARA 74 . ASLIYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:00

Esas No: 2022/374

Karar No: 2023/391

Sanık: Osman KALVA, Ali ve Emine oğlu, 1969 Ankara doğumlu,

Suç: Hırsızlık

Suç Yeri: Ankara

Suç Tarihi: 19/05/2022

Kanun Maddesi: TCK nun 142/1-emd

Verilen Ceza: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.