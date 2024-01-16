Yayınlanma: 16 Ocak 2024

T.C. ANKARA BATI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/27 Tereke

Ankara ili, Nallıhan ilçesi,Çalıcaalanmah/köy Cilt 22,Aile sıra no 33 sırada nüfusa kayıtlı01/05/1950 doğumlu 17/05/2019 tarihinde vefat eden müteveffa FİKRİ TAVŞANLI 'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun .621. ncu maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK' nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.