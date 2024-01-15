ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2019/10879 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/10879 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 1 Parsel, A BLOK 1.KAT 3 NOLU BB
Adresi : Fatih Sultan(Tapuda Erler) Mah. 2702.Cadde Evren Park Sit. A Blok No:2A/3 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 7.653,00 m2
Arsa Payı : 115/7653
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.140.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M:Teaş gen.md.lehine 8750 m2lik sahada -M:Teaş gen.md.lehine 4669 m2lik kısımda daimi, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 10:32
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 1 Parsel, B BLOK 2.KAT 4 NOLU BB
Adresi : Fatih Sultan(Tapuda Erler) Mah. 2702. Cadde Evren Park Sitesi B Blok No:2B/4 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 7.653,00 m2
Arsa Payı : 115/7653
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.140.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M:Teaş gen.müd.lehine 8750 m2lik sahada -M:Teaş gen.md.lehine 4669 m2lik kısımda daimi, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:43
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 10:43
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 1 Parsel, B BLOK 2.KAT 5 NOLU BB
Adresi : Fatih Sultan(Tapuda Erler)Mah.2702.Cad. Evren Park Sitesi B Blok No:2B/5 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 7.653,00 m2
Arsa Payı : 115/7653
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.300.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M.Teaş gen.müd.lehine 8750 m2lik sahada-M:Teaş gen. md lehine 4669 m2lik daimi, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 11:32
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 1 Parsel, B BLOK 4.KAT 8 NOLU BB
Adresi : Fatih Sultan(Tapuda Erler) Mah. 2702 Cadde Evran Park Sitesi B Blok No:2B/8 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 7.653,00 m2
Arsa Payı : 115/7653
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.140.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M:Teaş gen.müdlehine 8750 m2lik sahada - 4669 m2lik kısımda daimi irtifak hakkı, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:42
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 11:42
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 1 Parsel, B BLOK 8.KAT 16 NOLU BB
Adresi : Fatih Sultan(Tapuda Erler)Mah.2702.Cadde Evren Park Sitesi B Blok No:2B/16 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 7.653,00 m2
Arsa Payı : 116/7653
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.350.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M:Teaş gen.müd.lehine 8750 m2lik sahada-4669 m2lik kısımda daimi, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:52
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 11:52
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 45878 Ada, B BLOK 19.KAT 80 NOLU BB
Adresi : Tunahan(Tapuda Eryaman)Mah. 211.Cadde Neopolitan Sitesi B Blok No:8B/80 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 13.627,00 m2
Arsa Payı : 52/13627
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 12:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 12:02
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.