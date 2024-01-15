ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15 Ocak 2024

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2019/10879 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/10879 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 1 Parsel, A BLOK 1.KAT 3 NOLU BB

Adresi : Fatih Sultan(Tapuda Erler) Mah. 2702.Cadde Evren Park Sit. A Blok No:2A/3 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.653,00 m2

Arsa Payı : 115/7653

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.140.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M:Teaş gen.md.lehine 8750 m2lik sahada -M:Teaş gen.md.lehine 4669 m2lik kısımda daimi, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 10:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 1 Parsel, B BLOK 2.KAT 4 NOLU BB

Adresi : Fatih Sultan(Tapuda Erler) Mah. 2702. Cadde Evren Park Sitesi B Blok No:2B/4 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.653,00 m2

Arsa Payı : 115/7653

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.140.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M:Teaş gen.müd.lehine 8750 m2lik sahada -M:Teaş gen.md.lehine 4669 m2lik kısımda daimi, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 10:43

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 1 Parsel, B BLOK 2.KAT 5 NOLU BB

Adresi : Fatih Sultan(Tapuda Erler)Mah.2702.Cad. Evren Park Sitesi B Blok No:2B/5 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.653,00 m2

Arsa Payı : 115/7653

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M.Teaş gen.müd.lehine 8750 m2lik sahada-M:Teaş gen. md lehine 4669 m2lik daimi, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 11:32

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 1 Parsel, B BLOK 4.KAT 8 NOLU BB

Adresi : Fatih Sultan(Tapuda Erler) Mah. 2702 Cadde Evran Park Sitesi B Blok No:2B/8 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.653,00 m2

Arsa Payı : 115/7653

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.140.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M:Teaş gen.müdlehine 8750 m2lik sahada - 4669 m2lik kısımda daimi irtifak hakkı, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 11:42

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 48751 Ada, 1 Parsel, B BLOK 8.KAT 16 NOLU BB

Adresi : Fatih Sultan(Tapuda Erler)Mah.2702.Cadde Evren Park Sitesi B Blok No:2B/16 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.653,00 m2

Arsa Payı : 116/7653

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.350.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M:Teaş gen.müd.lehine 8750 m2lik sahada-4669 m2lik kısımda daimi, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 11:52

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 45878 Ada, B BLOK 19.KAT 80 NOLU BB

Adresi : Tunahan(Tapuda Eryaman)Mah. 211.Cadde Neopolitan Sitesi B Blok No:8B/80 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 13.627,00 m2

Arsa Payı : 52/13627

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 12:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 12:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 12:02

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.