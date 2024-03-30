ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 30.03.2024 - 00:01

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2024/127

Karar No: 2024/491 Davacı Selda Şeker tarafından davalı Hüseyin Şeker aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması neticesinde verilen karar davacı tarafça istinaf edilmiş, daha sonra davacı istinaf talebinde feragat etmiş olmakla Dairemizce" Davacı vekili istinaf başvurusundan feragat ettiğinden Hukuk Muhakemeleri Kanununun 349. maddesi gereğince istinaf başvurusunun FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

Davacı adli yardımdan yararlandığından adli yardım nedeniyle tahsili ertelenen 738 TL istinaf kanun yoluna başvuru harcı, 116 TL tebligatgideri,18.240,00 TL ilanen tebligat gideri ile 101,5 TL posta gideri olmak üzere toplam 19.195,5TL yargılama giderinin davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

Hukuk Muhakemeleri Kanununun (20/07/2017 tarih 7035 sayılı kanunda yapılan değişiklik) 302/5 maddesine göre; "Kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşen kararların kesinleşme kaydı ile kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine getirilmesi için gerekli bildirimler de ilk derece mahkemesince yapılır" hükmü gereğince dosyanın kesinleşme şerhi ve harç işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 361/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere" oy birliğiyle karar verildiği anlaşılmakla iş bu karar ilamı özetinin davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.