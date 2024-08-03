ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 03.08.2024 - 00:01

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan taşınmazların ayrı ayrı kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir.

İhale 15.08.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN toplantı salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

İhale suretiyle kiralanması yapılacak taşınmazın kira şartnamesi, en geç 14.08.2024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 13.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir veya yerlere ait ihale şartnamesi ve eklerini 500,00-TL(Beş Yüz Türk Lirası) + K.D.V. karşılığı temin edilebilir.

4) İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (15/08/2024) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstekliler, Şartnamede belirtilen yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır.

Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale ilan yayın tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde herhangi bir yılda cirosunun 750.000.000,00TL. bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.

Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda 10 yıl faaliyette bulunması.

Benzer işler kapsamında kiralama işi yaptığına dair iş tamamlama belgesi.

6.1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1- T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi veya kimlik fotokopisi, onaylı ikametgah adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3- İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.

7- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

8- Şartname Alındı Makbuzu (Aslı)

6.2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri

2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3- İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6- Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, İmza

7- Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

8- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.

9- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

10- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

11- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

12- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6.3. Ortak Girişim Olması halinde;

1- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 6.1. ve 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde belirtilen belgeler.

2- Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

3- Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN’ce uygun görülecek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8) İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

10) 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

11) Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

12) İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Kiralama için yapılacak işlemlerdeki damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, resmi harç, sözleşme giderleri,ilan bedeli, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.

13) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI LİSTESİ

SIRA NO ADRESİ NEVİ SÜRE M² 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ 1 ANKARA İLİ ALTINDAĞ İLÇESİ KALE MAHALLESİ DOYURAN SOKAK NO:9 ADRESİNDE BULUNAN ANKARA EVİ KULLANIMLI TAŞINMAZ ANKARA EVİ 10 YIL TOPLAM:379 M² (148 M² AÇIK VE 231 M² KAPALI) ?55.200,00 ?1.656,00 14:05 2 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ ERGAZİ (KENTKOOP) İMAR MAHALLESİ 1865.CADDE BATI MERKEZ METRO İSTASYONU İLE ATLANTİS AVM ARASINDA BULUNAN TREN VAGON YERİ KULLANIMLI TAŞINMAZ TREN VAGON YERİ 10 YIL TOPLAM:612 M² (453 M² AÇIK VE 159 M² KAPALI) ?600.000,00 ?18.000,00 14:06 3 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ KIZILAY MAHALLESİ İZMİR-1 CADDESİ NO:25/A KAFETERYA KULLANIMLI TAŞINMAZ KAFETERYA 10 YIL 87 M² KAPALI ?1.200.000,00 ?36.000,00 14:07 4 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ KIZILAY MAHALLESİ İZMİR-1 CADDESİ NO:27/A (ESKİSİ NO:27/1) KAFETERYA KULLANIMLI TAŞINMAZ KAFETERYA 10 YIL TOPLAM:60 M² (20 M² AÇIK VE 40 M² KAPALI) ?900.000,00 ?27.000,00 14:08 5 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ GÜZELTEPE MAHALLESİ ÖZVATAN SOKAK İLE 747.CADDE KESİŞİMİ DİKMEN VADİSİ İÇİ 2.ETAP REKREASYON ALANI 15286 ADA 1 PARSEL GÜNEYDOĞUSUNDA YER ALAN AÇIK ALAN AÇIK ALAN 10 YIL 3.140 M² AÇIK ?222.000,00 ?6.660,00 14:09 6 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN MAHALLESİ MEVLANA BULVARI SAMANYOLU REKREASYON ALANI NO:457 TİCARETHANE TİCARETHANE 10 YIL TOPLAM:960 M² (460 M² AÇIK VE 500 M² KAPALI) ?276.000,00 ?8.280,00 14:10 7 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN MAHALLESİ MEVLANA BULVARI SAMANYOLU REKREASYON ALANI NO:471 TİCARETHANE TİCARETHANE 10 YIL TOPLAM:945 M² (445 M² AÇIK VE 500 M² KAPALI) ?276.000,00 ?8.280,00 14:11 8 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN MAHALLESİ MEVLANA BULVARI SAMANYOLU REKREASYON ALANI NO:473 TİCARETHANE TİCARETHANE 10 YIL TOPLAM:955 M² (455 M² AÇIK VE 500 M² KAPALI) ?276.000,00 ?8.280,00 14:12 9 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ YUVA MAHALLESİ 1949.CADDE İLE 1953.SOKAK KESİŞİMİ 43111/4 PARSEL ÖNÜ KUŞ EVİ PARKI İÇİ KUŞ EVİ KULLANIMLI TAŞINMAZ KUŞ EVİ 10 YIL TOPLAM:1.459 M² (706 M² AÇIK VE 753 M² KAPALI) ?360.000,00 ?10.800,00 14:13 10 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ VARLIK MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CADDESİ İLE AYVALI CADDESİ KESİŞİMİ ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ G8 KAPISI YANI KAFETERYA KAFETERYA 10 YIL TOPLAM: 340 M² 200 M² AÇIK VE 140 M² KAPALI ?840.000,00 ?25.200,00 14:14 11 ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ TUNAHAN MAHALLESİ, 232.SOKAK, DEVLET MAHALLESİ METRO DURAĞI ÇIKIŞINDA BULUNAN SOKAK LEZZETLERİ (VAGON CAFE) SOKAK LEZZETLERİ (VAGON CAFE) 10 YIL 120 M² KAPALI ALAN ?360.000,00 ?10.800,00 14:15 12 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN MAHALLESİ MEVLANA BULVARI SAMANYOLU REKREASYON ALANI NO:463 TİCARETHANE TİCARETHANE 3 YIL TOPLAM:640 M² (140 M² AÇIK VE 500 M² KAPALI) ?252.000,00 ?7.560,00 14:16 13 ÇANKAYA İLÇESİ LODUMLU MAHALLESİ BEYTEPE LODUMLU PARKI İÇİ SEYFİ SALTOĞLU BULVARI İLE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN BULVARI KESİŞİMİ KAFETERYA ÖNÜ AÇIK ALAN AÇIK ALAN 3 YIL 346 M² AÇIK ?150.000,00 ?4.500,00 14:17 14 ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ SAKARYA ZAFERİ CADDESİ İLE 525.CADDE KÖŞESİ KEMAL SONUNUR PARKI İÇİ BÜFE ÖNÜNDE BULUNAN AÇIK VE KAPALI ALAN AÇIK VE KAPALI ALAN 3 YIL TOPLAM:159 M² (92 M² AÇIK VE 67 M² KAPALI) ?258.000,00 ?7.740,00 14:18 15 ANKARA İLİ ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM MAHALLESİ GENÇLİK PARKI İÇİ NO:14/37-A KAFETERYA ÖNÜ AÇIK ALAN AÇIK ALAN 3 YIL 55 M² AÇIK ?48.000,00 ?1.440,00 14:19 16 ANKARA İLİ ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM MAHALLESİ GENÇLİK PARKI İÇİ NO:14/38 ADRESİNDE BULUNAN KAFETERYA KULLANIMLI TAŞINMAZ KAFETERYA 3 YIL TOPLAM:242 M² (172 M² AÇIK VE 70 M² KAPALI) ?240.000,00 ?7.200,00 14:20 17 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ, NO:20/Z-30 ADRESİNDE BULUNAN KAFETERYA KAFETERYA 3 YIL TOPLAM:565 M² (342 M² AÇIK VE 223 M² KAPALI) ?300.000,00 ?9.000,00 14:21

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

İDARENİN ADI: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM: EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES: EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA

TELEFON: 0 312 507 25 89

FAX: 0 312 507 26 11



