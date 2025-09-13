ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİ

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

(Taşınmaz Kiralama İhale İlanı)

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıdaki listede adresi, kapı numarası, kıymet takdir bedeli (muhammen bedeli), geçici teminatı ve diğer özellikleri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile kiralama bedeli, damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi,resmi harç, sözleşme giderleri, ilan giderleri, K.D.V. ve ödenmesi gereken her türlü giderler ALICI’ya ait olup, ayrı ayrı mülkiyet kiralaması yapılacaktır.

1- İhale 25.09.2025 tarihinde Perşembe günü Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen istekliler, taşınmazın kira şartnamesini, en geç 24.09.2025 tarih Çarşamba günü ve saat 16.00’ya kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden ihale şartnamesi ve eklerini temin edilebilir. Ayrıca; ihale ile ilgili bilgi ve belgeler mesai saatleri içerisinde ihale günü ve saatine kadar yine Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden görülebilir.

3- İstekliler, Şartnamede belirtilen ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerden aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- İmzalı Teklif Mektubu,

b- İmzalı Taşınmaz Kiralama Şartnamesi( Aslı ),

c- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

d- İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge

e- İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)

f- Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,

g- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa faks ile elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

h- Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.

ı- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ),Adli sicil kaydı belgesi, istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,

i- İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, ihale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, tüzel kişiliğin birden fazla ortak olması halinde; noter onaylı yetki belgesi (İhaleye katılma, artırımda bulunma, teklif verme vb. yazılması gereklidir.),

j- İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, taşınmaz kiralama hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

4- İhaleye iştirak edecek olanlar 2.000,00.-TL + K.D.V. (İki Bin Türk Lirası + Katma Değer Vergisi) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7- Teklif mektuplarının en geç 25.09.2025 tarihinde Perşembe günü saat 12.00’ye kadar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına

(7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8- Kiralama şartnamesi ve sözleşmesinde belirtilen taşınmaza ait maddeleri Alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, kiralama şartnamesi ve sözleşmesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9- Kiralamadan mütevellit bütün kiralama bedeli, damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, resmi harç, sözleşme giderleri, ilan giderleri, K.D.V. ve ödenmesi gereken her türlü giderler Alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

TAŞINMAZ KİRALAMA LİSTESİ

SIRA NO ADRES KAPI NO AÇIK (m²) KAPALI (m²) TOPLAM ALAN (M²) FAALİYET DURUMU SÜRE TAKDİR EDİLEN 1 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL.) ( K.D.V. HARİÇ) TAKDİR EDİLEN 10 (ON) YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) (%3) İHALE SAATİ 1 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/1 35,00 570,00 605,00 KAFETERYA 10 YIL ₺2.400.000,00 ₺720.000,00 14.15 2 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/2 _ 567,00 567,00 KAFETERYA 10 YIL ₺2.400.000,00 ₺720.000,00 14.16 3 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/3 _ 540,00 540,00 KAFETERYA 10 YIL ₺2.400.000,00 ₺720.000,00 14.17 4 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/4 70,00 665,00 735,00 KAFETERYA 10 YIL ₺2.880.000,00 ₺864.000,00 14.18 5 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/6 117,00 434,00 551,00 KAFETERYA 10 YIL ₺2.400.000,00 ₺720.000,00 14.19 6 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/7 169,00 517,00 686,00 KAFETERYA 10 YIL ₺1.980.000,00 ₺594.000,00 14.20 7 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/8 184,00 502,00 686,00 KAFETERYA 10 YIL ₺1.320.000,00 ₺396.000,00 14.21 8 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/9 480,00 91,00 571,00 KAFETERYA 10 YIL ₺660.000,00 ₺198.000,00 14.22 9 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/10 169,00 493,00 662,00 KAFETERYA 10 YIL ₺1.320.000,00 ₺396.000,00 14.23 10 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/11 52,00 612,00 664,00 KAFETERYA 10 YIL ₺1.320.000,00 ₺396.000,00 14.24 11 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/12 _ 307,00 307,00 KAFETERYA 10 YIL ₺600.000,00 ₺180.000,00 14.25 12 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/13 72,00 441,00 513,00 KAFETERYA 10 YIL ₺1.920.000,00 ₺576.000,00 14.26 13 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/14 _ 71,00 71,00 KAFETERYA 10 YIL ₺240.000,00 ₺72.000,00 14.27 14 ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ GÖKSU PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 2/16 320,00 3.045,00 3.365,00 DÜĞÜN SALONU 10 YIL ₺3.840.000,00 ₺1.152.000,00 14.28

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: www.ankara.bel.tr.